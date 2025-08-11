Советникот на Трамп за криптовалути ја напушта Белата куќа

11/08/2025 10:59

Советникот за криптовалути на Белата куќа, Бо Хајнс, објави дека ја напушта администрацијата на претседателот Доналд Трамп и се враќа во приватниот сектор.

– Служењето во администрацијата на претседателот Трамп и работењето рамо до рамо со нашиот брилијантен експерт за вештачка интелигенција и криптовалути, Дејвид Сакс, во Белата куќа беше голема чест за мене. Заедно, ја позициониравме Америка како светски центар на криптовалутите. Длабоко сум благодарен на индустријата за нејзината непоколеблива поддршка во сè што изградивме заедно – рече Хајнс на својот профил на мрежата Iks, објавува весникот Hil.

Минатиот месец, Советот за криптовалути на Белата куќа објави сеопфатен извештај во кој се наведени приоритетите на политиката за регулирање на пазарот на дигитални валути.

Документот од 166 страници дава препораки до регулаторите и законодавците за регулирање на областите на оданочување, банкарски правила и надзор на криптовалутите, според весникот oд Вашингтон.

