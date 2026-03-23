Сопственикот на OnlyFans, Леонид Радвински, почина на 43 години по битката со ракот

23/03/2026 15:12

Сопственикот на страницата за возрасни OnlyFans, Леонид Радвински, почина на 43 години по битката со ракот, потврди компанијата.

„Со голема тага ја објавуваме смртта на Лео Радвински. Лео почина мирно по долга битка со ракот. Неговото семејство побара приватност во ова тешко време“, рекоа тие.

И покрај неговото огромно богатство и влијание, Радвински ретко се појавуваше во јавноста. Тој одигра клучна улога во трансформирањето на OnlyFans во една од најгледаните дигитални платформи во последните години.

Тој стекна мнозински удел во OnlyFans во 2018 година, години откако беше лансиран од британските претприемачи Гај и Тим Стоукли. Под негово сопствеништво, платформата брзо растеше, нудејќи им на креаторите начин да заработат пари директно од претплатниците.

Иако платформата стекна озлогласеност поради објавувањето експлицитен материјал кој често беше забранет на социјалните медиуми, со текот на времето привлече и поширок спектар на креатори, вклучувајќи фитнес тренери, музичари и готвачи.

Популарноста на OnlyFans се зголеми за време на пандемијата на коронавирусот, кога многумина се свртеа кон онлајн платформите за заработка. Компанијата пријави повеќе од 4,6 милиони креатори и околу 377 милиони корисници во 2024 година, генерирајќи приходи од 1,4 милијарди долари. OnlyFans обично зема провизија од 20 проценти од заработката од претплати.

Поврзани содржини

Најчитани