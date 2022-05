Сопругот на наставничката убиена во масакрот во Тексас почина од срцев удар

Сопругот на Ирма Гарсија, една од двете учителки убиени во масакрот во училиште во Тексас, почина од срцев удар.

Информацијата на Твитер ја објавил нејзиниот внук, а веста ја пренесоа американските медиуми.

„Со длабока тага морам да соопштам дека од тага почина сопругот на тетка ми Ирма, Џо Гарсија. Немам зборови да опишам како се чувствуваме, ве молиме да се молите за нашето семејство”, напиша Џон Мартинез. Гарсија отишол да ѝ остави цвеќе на својата трагично почината сопруга. Кога стигнал дома, само паднал.

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV — john martinez ❤️‍🔥 (@fuhknjo) May 26, 2022

„Мојата тетка Ирма и Џо Гарсија се заедно од средно училиште и зад себе оставаат четири прекрасни деца. Тие имаат 23, 19, 15 години, а најмладата има само 13 години“, напиша тој на Твитер. Оваа информација ја потврди и новинарот на Фокс од Сан Антонио, Ерни Зунига.

My Tia Irma and Joe garcia were high school sweethearts and leave behind 4 beautiful children, their ages being 23, 19, 15 and the youngest only being 13 years old, no child should have to go through this, my heart breaks for them — john martinez ❤️‍🔥 (@fuhknjo) May 26, 2022

Гарсија работел во училиштето 23 години. „Таа се жртвуваше за да ги заштити децата во својата училница“, напиша нејзиниот внук на Твитер и додаде: „Таа умре како херој, многумина ја сакаа и на сите навистина ќе ни недостига“, пренесе Индекс.хр.

Joe Garcia, the husband of Irma Garcia, one of two teachers shot and killed in Uvalde, TX on Tuesday, has reportedly suffered a fatal heart attack. Joe and Irma were high school sweethearts and married 24 years. They leave behind four children. pic.twitter.com/Rlk0M2B8nR — Ernie Zuniga (@Ernie_Zuniga) May 26, 2022

Да потсетиме, во основното училиште Роб во Тексас, имаше пукање во кое загинаа 19 деца и двајца возрасни.