Сопругата на Бајден објави мемоари. Таа знаела дека Џо е болен дури и пред да заврши неговиот мандат

Џил Бајден, сопругата на поранешниот американски претседател Џо Бајден, нуди она што таа го нарекува „целосно признание“ во своите нови мемоари.

Во книгата „Поглед од источното крило“, која излегува денес, поранешната прва дама на Соединетите Американски Држави отворено зборува за шокот што следел по дијагнозата на рак на нејзиниот сопруг, катастрофалниот настап на Џо Бајден на дебатата во 2024 година и како проблемите на нејзиниот син Хантер го тестирале нејзиниот долгогодишен стоицизам.

Преку лични размислувања, Бајден дава увид во нејзиното време во Белата куќа, крајот на политичката кариера на нејзиниот сопруг и справувањето со враќањето на Доналд Трамп на власт, пишува Си-Ен-Ен.

Џил Бајден била загрижена за здравјето на својот сопруг дури и пред да ја напушти Белата куќа

Книгата започнува со дијагноза на рак на простата во четврта фаза, кој, вели таа, го „шокирал“ нејзиното семејство во месеците откако поранешниот претседател ја напуштил функцијата. Но, се покажа дека Џил Бајден долго време се сомневала дека нешто не е во ред.

„Една година пред да ја напуштиме Белата куќа, Џо почна постојано да се буди ноќе. Знаев дека овој симптом е чест кај мажите на негова возраст“, ​​пишува таа. Се сеќава дека го предупредила својот лекар: „Џо се разбуди седум пати синоќа… Загрижена сум за него“. Кога симптомите се влошија по напуштањето на Белата куќа, таа го охрабрила својот сопруг да посети уролог во Филаделфија, кој на крајот го дијагностицирал. Таа признава дека многумина се прашувале како претседателот на САД, кој практично е заштитен под стаклено ѕвоно, не бил дијагностициран со напреден рак порано, и пишува дека самата била „зачудена“.

Но, нејзиниот фокус, вели таа, брзо се префрлил на поддршка на својот сопруг додека тој бил подложен на хормонска терапија, што предизвикало несакани ефекти како што се „замор и промени во расположението“. Што се однесува до неговата возраст, поранешната прва дама вели дека верувала дека Џо Бајден „дефинитивно старее“ на функцијата, но дека тој „дефинитивно бил достоен за работата“.

Некои работи за кои Бајденови не дискутираат

Џил Бајден се опишува себеси како интровертна сопруга на многу екстровертен сопруг. И додека го опишува нивниот длабоко доверлив однос, таа открива дека сè уште има некои работи за кои не дискутираат. „Иако можеби звучи старомодно што разговарав за неговата простата со лекарите наместо директно со Џо, природата на нашиот однос отсекогаш била таква што одржувавме превез на дискреција околу личното здравје. Кога поминував низ менопауза, никогаш не разговарав за тоа со него, иако страдав од ужасна несоница две години“, пишува таа.

Сепак, кога станува збор за политиката, таа се сеќава дека го охрабрила својот сопруг да го „прошири својот круг советници“ и да се вклучи во дискусии за кризи како војната меѓу Израел и Хамас. Бајден, исто така, размислува за тоа што значи да се биде партнер на претседателот, што вклучува „седење со луѓе кои го имаат најлошиот ден во својот живот“.

Тоа вклучуваше и повлекување на американските сили од Авганистан, што таа го нарекува „пресвртница за администрацијата на Џо“. Кога се сретнале со семејствата на 13 американски војници убиени на аеродромот во Кабул во август 2021 година, таа вели дека тоа било „прв пат кога шетавме меѓу семејствата на паднатите војници, а некои од нив не нè поздравија како пријатели, туку како непријатели“.

Таа знаела дека дебатата е катастрофа

Бајден не го занемарува катастрофалниот настап на својот сопруг на претседателската дебата на Си-Ен-Ен во јуни 2024 година. Кога пристигнала во нивниот хотел тоа попладне, се сеќава дека си помислила: „Џо изгледаше уморно“. А по шминката? „Изгледаше како да е направен од глина, чудно монохроматски“. Таа го открива својот внатрешен монолог за време на дебатата: „Дали има краток спој? … Дали е ова мозочен удар? … Дали има медицински итен случај?“ Речиси две години подоцна, таа пишува: „Сè уште не знам што се случило“, додавајќи дека жали што не инсистирала на крвни тестови.

Таа, исто така, ја доведува во прашање сопствената стратегија за одржување позитивен став по настапот на нејзиниот сопруг. „Моите коментари веројатно звучеа отсечено од она што луѓето го видоа. Се прашувам дали бевме толку намерни да ги убедиме сите уште од првите моменти по дебатата дека сè е во ред што не одвоивме време да признаеме дека тој изгледаше навистина лошо во таа дебата и да ѝ кажеме на јавноста: „Да. Тоа беше лошо, нема сомнение за тоа.“

Таа пишува за Доналд Трамп понекогаш индиректно, а понекогаш само фактички, нарекувајќи го „противник на Џо“, „поранешен претседател“ или „идниот претседател“. Во еден момент, таа го опишува како „некаков вид одмаздољубив дух“ додека се подготвуваше да се врати на власт. Таа вели дека постојано е запрена во јавноста од „луѓе што ѝ раскажуваат страшни приказни“ за неговото претседателствување.

Таа ја критикува одлуката на Трамп да го сруши Источното крило, дом на првите дами со децении, за да направи место за неговиот проект за балска сала. „Значајно обележје и историско богатство е третирано како екстремен проект за реновирање од некоја телевизиска емисија“, пишува таа.

Таа, исто така, сугерира дека им оставила на Трампови скриена порака, напишана со прст на пареа на прозорецот од резиденцијата во Белата куќа на денот на инаугурацијата, но одбива да открие што пишувало во неа.

Зависноста на Хантер ја ставила на тест

Џил Бајден жали што не разговарала порано со семејството за зависноста на нејзиниот син Хантер – сè додека нејзините внуки не побарале помош за организирање интервенција. „Бев воспитана да бидам стоичка и резервирана. Без разлика колку лоши изгледаа работите, верував дека Хантер ќе се среди. Тоа е нешто за кое сега жалам, што не се обидов да зборувам за тоа порано. Многу луѓе знаеја колку лоши станаа работите, но не кажаа ништо, а јас не прашав“, пишува таа. Сепак, таа тешко се носи со тоа искуство.

„Дури и сега, едвај можам да ги кажам тие зборови: „Мојот син беше зависник од дрога“. Едвај.“ Таа додава: „Многумина прашуваа зошто не се посветив на борбата против зависноста како прва дама. Не можев. Навистина немам одговори, иако имам длабоко сочувство за оние кои ги сакаат луѓето кои се борат со зависност.“ Во врска со правните проблеми на Хантер, вклучително и неговото судење во кое беше осуден по три точки од обвинението за поседување оружје, таа ја доведува во прашање политиката на тоа да се биде член на прво семејство.

„Според мене, Џо можеби отишол предалеку за да покаже дека неговото семејство било третирано со целосна непристрасност“, пишува таа. Нејзиниот сопруг, пишува таа подоцна, „донел одлука“ да го помилува Хантер, и покрај противењето на некои помошници, а таа ја поддржала таа одлука.

Улогата на првата дама е „маѓепсан круг“

Бајден топло зборува за своите односи со други жени кои служеле како прва или втора дама, вклучувајќи ги Хилари Клинтон и Карен Пенс. Нејзиниот однос со поранешната потпретседателка Камала Харис се чини покомплициран и започнал со тешки последици по она што Бајден го опиша како „лицемерно освојување поени“ за време на демократската дебата во 2019 година.

Иако ја нарекува Харис „јасен“ избор за потпретседателски кандидат, поранешната прва дама се чини дека е повредена што Харис брзо извршила притисок врз нејзиниот сопруг за поддршка додека тој се подготвувал да ја заврши својата кандидатура за реизбор. Од друга страна, сопругот на Камала Харис, Даг Емхоф, беше „вистинска личност, дар што во Вашингтон понекогаш може да се почувствува како појас за спасување на океан“.

Низ целата книга, Бајден размислува за улогата на прва дама. „Да се ​​биде прва дама може да биде маѓепсан круг. Охрабрени сте да ја користите вашата платформа за добро, но не можете да бидете премногу агресивни во остварувањето на вашите политички цели, за да не бидете сметани за претерано амбициозни. Ако знаете премалку за што зборувате, сте срам. Ако знаете премногу, се обидувате да владеете со светот“. Како прва прва дама со полно работно време, таа исто така пишува за тоа како предавањето англиски јазик на блискиот колеџ влијаело врз неа. „Престојот на кампусот ме заземји и ми помогна да останам во контакт со она со што се соочуваат вистинските луѓе, на начин што може да биде тежок ако сте во „меурот“ на Белата куќа“, пишува таа.