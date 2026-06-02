Нетанјаху го распнаа во Израел откако ги прифати барањата на Трамп за Бејрут

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху се соочи со критики дома откако американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека Израел ќе ги суспендира плановите за напад врз проиранскиот Хезболах во Бејрут. Ова го нагласува притисокот со кој се соочува израелскиот лидер пред изборите на кои анкетите предвидуваат негов пораз.

Трамп вчера изјави дека Израел и Хезболах се согласиле да ги прекинат меѓусебните напади, неколку часа откако Нетанјаху нареди нови напади врз јужните предградија на Бејрут. Како резултат на тоа, Иран предупреди дека Израел ги загрозува преговорите со САД. Либанската влада подоцна објави ново примирје меѓу Израел и Хезболах, според кое Израел ќе ги запре нападите врз јужен Бејрут, а Хезболах ќе ги запре нападите врз Израел.

Предизвикувачите на Нетанјаху на изборите, кои мора да се одржат до октомври, го обвинија дека му попушта на Трамп по прашањата за националната безбедност. „Локацијата е различна, приказната е иста“, рече Нафтали Бенет, десничарски јастреб и премиер, кој исто така го критикува Нетанјаху за повторното појавување на борците на Хамас во Појасот Газа.

„Влада која ја изгуби контролата врз израелскиот суверенитет“, напиша Бенет во објава на Икс. Бенет и неговиот коалициски партнер на претстојните избори, центристот Јаир Лапид, се залагаат за напади врз Хезболах. „Целосен протекторат“, напиша Лапид на Икс, обвинувајќи го Нетанјаху дека им дозволува на САД да ја диктираат израелската воена политика како Израел да е американска марионета.

Израел и Хезболах продолжија да разменуваат оган и покрај прекинот на огнот на 16 април, посредуван од САД. Новиот конфликт започна на 2 март кога Хезболах почна да пука кон Израел во поддршка на Иран.

Израел оттогаш ја прошири својата инвазија на јужен Либан, раселувајќи повеќе од еден милион луѓе и убивајќи повеќе од 3.400. Хезболах не објави податоци за своите жртви во војната. Хезболах лансира ракети и експлозивни беспилотни летала врз израелски војници и градови во северниот дел на Израел. Израел вели дека од 2 март се убиени 26 војници и четворица цивили.

Нетанјаху ги негира критиките за воените операции на Израел во Либан, тврдејќи дека воздушните напади под негово водство му нанеле тешки удари на Хезболах. По вчерашното објавување на Трамп за нов договор меѓу Израел и Хезболах, Нетанјаху рече дека ставот на Израел за конфликтот „останува непроменет“.

„Доколку Хезболах не престане да ги напаѓа нашите градови и граѓани, Израел ќе нападне терористички цели во Бејрут“, рече Нетанјаху во соопштението по објавата на Трамп. Израелската војска продолжи да извршува напади врз јужен Либан по изјавата на Трамп.

Денес израелскиот министер за одбрана Израел Кац изјави дека Израел се воздржал од започнување напад врз Бејрут по барање на САД. Сепак, тој предупреди дека сите нови напади на Хезболах врз северен Израел би предизвикале напади врз јужните предградија на Бејрут, кои се сметаат за упориште на милитантната група.

Гади Ајзенкот, поранешен началник на Генералштабот на израелската армија, кој е исто така кандидат за премиер, вчера изјави дека инсистирањето на Трамп Израел да ги запре нападите е неразумно. „Ниеден израелски премиер никогаш не прифатил такво понижувачко барање“, напиша Ајзенкот на Икс.

Критиката ги нагласува растечките тензии во политичкиот систем на Израел околу степенот до кој воените одлуки треба да бидат координирани со неговиот најблизок сојузник, САД. Коалицискиот партнер на Нетанјаху, Итамар Бен Гвир, министерот за национална безбедност, рече дека Израел треба да му каже „не“ на Трамп.

Израелскиот весник на англиски јазик „Џерусалем пост“ оцени дека Израел „се нашол во понижувачка позиција да мора да бара американско одобрение за да ги заштити сопствените граѓани“. „Соединетите Американски Држави сега активно го одвраќаат Израел од преземање решителни воени дејствија“, се вели во уредничкиот текст.