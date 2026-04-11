Сообраќајот по влажни коловози, нема подолги задржувања за влез и излез од државата

11/04/2026 08:18
Фото: Б. Грданоски

 Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено, по претежно влажни коловози.

– Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини, од македонска страна, нема подолги задржувања за влез и излез од државата, информира АМСМ.

Препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите, каде има можност од појава на одрони. Тоа посебно се однесува за делниците Катланово – Велес, Маврово – Дебар – Струга, Виница – Берово и Кочани – Делчево.

