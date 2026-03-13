Сончево со мала до умерена локална облачност и температура до 20 степени

13/03/2026 07:03

Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Минималната температура ќе биде во интервал од -4 до 2, а максималната ќе достигне од 14 до 20 степени.

Во Скопје, сончево и релативно топло со слаб ветер од променлив правец. Минималната температура ќе се спушти до -1, а максималната ќе достигне до 20 степени.

Од сабота следува период на променливо облачно време со сончеви периоди, а претежно во попладневните часови ќе има повремени локални врнежи од дожд. Дневната температура од вторник ќе биде во опаѓање. 

Поврзани содржини

Без вода дел од Центар
Без струја дел Кисела Вода
Костадиновски: Наместо да се намалуваат платите, да се расчисти со т.н. „судии“
Научниот труд за зачувување на плодноста кај онколошки пациентки на проф. д-р Глигор Тофоски меѓу финалистите на 12. Меѓународни Медис награди
Мицкоски: Во име на Владата имавме чест да организираме ифтарска вечера, момент на заедништво, почит и духовна поврзаност
Во Македонија има 50 единки бел потопник, третина се во Дојранското Езеро
Поради извршна постапка попречена продажбата на “аудито на Мерко”
Вработен во „Рубикон“ сведочеше за функционирањето на агенцијата за обезбедување на судењето за „Пулс“

Најчитани