Сончево со мала до умерена локална облачност и температура до 20 степени
Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Минималната температура ќе биде во интервал од -4 до 2, а максималната ќе достигне од 14 до 20 степени.
Во Скопје, сончево и релативно топло со слаб ветер од променлив правец. Минималната температура ќе се спушти до -1, а максималната ќе достигне до 20 степени.
Од сабота следува период на променливо облачно време со сончеви периоди, а претежно во попладневните часови ќе има повремени локални врнежи од дожд. Дневната температура од вторник ќе биде во опаѓање.