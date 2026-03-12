Сомбор, Шабац и Пирот најдобри градови за живеење во Србија

Економскиот факултет во Ниш објави прелиминарни резултати од истражувањето за тоа кои се најдобрите градови за живеење во Србија, кои ги одразуваат ставовите и мислењата на жителите на тие градови. Северот на државата е се уште најпосакуван – Сомбор, според истражувањето на Економскиот факултет од Ниш, е најдобриот град за живеење во Србија. Следуваат Шабац и Пирот.

Тоа го покажаа прелиминарните резултати од анкетата за перцепциите на граѓаните што ќе се користи за креирање на Индексот на најдобри градови во Србија. Економскиот факултет во Ниш работи на тоа рангирање, со поддршка на проектот „УР Вајс“ (UR Wise) финансиран од Европската Унија.

Граѓаните ги оценуваа градовите преку 10 димензии/категории, односно 54 индикатори.

Сомбор е на првото место во осум од 10 категории, а втор во преостанатите две категории.

Тие ги рангираа 10-те категории според нивната перцепција за важноста за квалитетот на животот. Граѓаните даваат приоритет на безбедноста и здравствената заштита. Потоа следуваат образованието и човечкиот капитал, а на третото место е подготвеноста за усвојување на дигитални технологии. На последните, но не и помалку важни, се економијата и пазарот на трудот, каде што, меѓу другото, се оценуваше можноста за наоѓање работа како и јавните услуги во локалната самоуправа.

Главниот град Белград е на средината на табелата – 14. место.

фото/Принтскрин Форбс Србија/Сајт



Професорите на Економскиот факултет, Јелена Станковиќ и Весна Јанковиќ Милиќ, кои го водат креирањето на индексот, објаснуваат дека перцепцијата на граѓаните е под влијание и на очекувањата на граѓаните, и можно е жителите на Белград да не очекуваат многу од својот град.

Следниот чекор ќе биде спроведување истражување меѓу бизнисмените, како и понатамошно подобрување на методологијата со цел да се добие комплетен индекс. Авторите методолошки ќе доделат одредена „тежина“ на категориите што ги оценуваат граѓаните со цел да се добие што е можно пообјективна листа. Крајната цел е да им се помогне на носителите на одлуки во локалните самоуправи да ги подобрат условите за живот преку подобри јавни политики со креирање на такво рангирање.

Граѓаните, како што беше објаснето, одговараа или избираа од однапред дефинирани изјави за нивниот град. Бројот на испитаници беше избран пропорционално на големината на секој град. Тие беа однапред информирани и за целта на истражувањето.

Сепак, меѓу оние преку Сава и Дунав, се вмеша град од далечниот југоисток, Пирот. Тој го зазеде третото место веднаш зад Сомбор и Шабац. Пирот е оценет како најдобар за култура и слободно време, а исто така е високо оценет и во областите на образованието, човечкиот капитал и заштитата на животната средина.

На дното од листата се Заечар, Нови Пазар и Врање.