Како би можел да изгледа Договорот за пристапување на Црна Гора во ЕУ?

На 22 април, амбасадорите на земјите-членки на ЕУ го одобрија формирањето на ад хок работна група за изготвување на Договорот за пристапување со Црна Гора. Според аналитичарите основната структура на договорот веројатно ќе го отсликува хрватскиот преседан, потпишан во декември 2011 година, но се очекува „заштитните“ клаузули да бидат поцврсти и построги. Европската комесарка за проширување, Марта Кос, неодамна изјави дека договорот за пристапување на Црна Гора ќе биде првиот што ќе вклучува нови заштитни механизми.

„Заштитните клаузули не се ништо ново, но ова ќе биде ново. И, ова сега е поврзано со прегледите на политиките пред проширувањето. ЕУ мора да се подготви институционално, политички и финансиски“, рече Кос.

Реагирајќи на овие пораки, Пјер Мирел, поранешен директор на Генералниот директорат за проширување во Европската комисија, забележува за Европскиот Западен Балкан дека договорот за пристапување „мора да вклучува силни заштитни мерки за заштита на судскиот систем, неговата независност, непристрасност и ефикасност, што Европската комисија ќе ги следи по пристапувањето“.

Зборувајќи на истата тема, Фјона Меркај, проект-офицер во Европскиот либерален форум (ELF), забележува дека „Договорот за пристапување на Црна Гора веројатно ќе оди подалеку од оној на Хрватска, и по обем и по филозофија“, бидејќи можеме да видиме „транзиција од модел на проширување „базиран на доверба“ кон модел на проширување „базиран на отпорност“.

Договори за „транзициски периоди“

Договорот за пристапување меѓу земјите-членки на Европската Унија и Хрватска беше потпишан на 9 декември 2011 година во Брисел. Со него се воспостави правна рамка за Хрватска да стане 28-ма земја-членка на ЕУ на 1 јули 2013 година, по ратификацијата на документот од страна на сите земји-членки и успешниот национален референдум одржан на 22 јануари 2012 година.

Во меѓувреме, помеѓу потпишувањето на Договорот за пристапување и самиот датум на пристапување, продолжи работата за подготовките на Хрватска за членство во ЕУ. Договорот за пристапување вклучуваше одредби што овозможуваа преземање соодветни мерки во случај да се идентификуваат проблеми за време на процесот на следење.

До неговото пристапување, Хрватска имаше статус на активен набљудувач во повеќето работни групи на Советот, како и во комитетите на Комисијата. Ова ѝ овозможи на Хрватска да се запознае со методите на работа на институциите на ЕУ и да се вклучи во процесот на донесување одлуки.

Во некои области, Европската Унија и Хрватска преговараа за специфични аранжмани за да овозможат непречена интеграција на земјата во ЕУ (т.н. „транзициски периоди“). Најважните транзициски периоди се однесуваа на слободата на движење на работниците, слободното движење на капиталот, политиката на конкуренција, финансиските услуги, транспортот и внатрешните граници. Транзициските периоди беа ограничени по време и опсег. Времетраењето на овие аранжмани беше различно за различни области на политиката.

Дополнително, Договорот за пристапување предвидуваше воспоставување на Шенген инструментот како привремена мерка. Хрватска официјално се приклучи на Шенген зоната на 1 јануари 2023 година. На овој датум, проверките на копнените и морските граници на Хрватска со другите членки на Шенген беа укинати.

Фјона Меркај наведува дека се очекува привремените ограничувања на слободното движење да бидат вклучени и во Договорот за пристапување со Црна Гора.

„Сепак, во случајот на Црна Гора, тие може да бидат повеќе поврзани со специфични индикатори за ризикот од одлив на мозоци, што беше главна точка на загриженост во неодамнешните дискусии на Комисијата“, појаснува Меркај.

Пјер Мирел се согласува дека таков документ може да вклучува транзициски периоди, „со кои целосното спроведување на законодавството на ЕУ е привремено суспендирано за да се обезбеди непречена транзиција, или на барање на ЕУ или на Црна Гора“.

„Дали договорот треба да вклучува преоден период за слободно движење на работници, имајќи предвид дека Црна Гора се соочува со недостиг на работна сила за време на туристичката сезона? Или да се ограничи емиграцијата на одредени професии, како што се медицинските сестри и лекарите, каде што јавните болници се соочуваат со недостиг? Во такви случаи, можеби е добредојдено да се ограничат загубите на Црна Гора, а не поради страв кај земјите-членки, туку спротивното“, нагласува Мирел.

„Условеноста ќе продолжи дури и по потпишувањето на договорот“

Во Договорот за пристапување со Хрватска имаше три „заштитни клаузули“: општа економска заштитна клаузула, специфична заштитна клаузула за внатрешен пазар и специфична заштитна клаузула за правда и внатрешни работи (ПВР). Тие беа дизајнирани да се справат со тешкотиите со кои можеше да се соочи Хрватска додека се прилагодуваше на своите одговорности и права како членка на ЕУ.

Заштитните мерки можеа да вклучуваат заштитни мерки преземени од земјите-членки или суспензија на специфични права според регулативите на ЕУ директно поврзани со недостатоците на новата земја-членка. Меѓу другото, Хрватска се обврза на континуиран мониторинг од страна на Европската комисија. Мониторингот се фокусираше на политиката за правда, слобода и безбедност, вклучително и спроведувањето на барањата на Унијата во однос на управувањето со надворешните граници, полициската соработка, борбата против организираниот криминал и судската соработка во граѓанските и кривичните предмети.

Според мислењето на Пјер Мирел, „ефективниот судски систем е навистина камен-темелник за членство и за обезбедување почитување на демократските стандарди“.

„Механизмот за условување на буџетот за владеење на правото на ЕУ, преку регулатива што е во сила од 2021 година за справување со прекршувањата на Полска и Унгарија, ѝ овозможува на Комисијата да ги замрзне буџетските средства по пристапувањето. Го штити буџетот на ЕУ со тоа што обезбедува средствата да не се злоупотребуваат или да не се засегнати од прекршувања на владеењето на правото, како во случајот со Унгарија каде што 18 милијарди евра беа замрзнати за време на мандатот на Виктор Орбан“, забележува Пјер Мирел.

Мирел нагласува дека оваа регулатива „е најефикасната алатка за справување со вакви проблеми како што е директната примена на заштитните мерки на договорот“.

„Сепак, во моментов таа е премногу ограничена. Според мене, неговиот опсег треба да се прошири за да се обезбеди дека вредностите и принципите на ЕУ се вградени во Договорот за ЕУ. Исто така, треба да вклучува почитување на сите обврски на Црна Гора во врска со добрососедските односи. Ова е од суштинско значење за да се избегне одбивање по пристапувањето на билатерална претпристапна обврска, како што е одбивањето на Хрватска да ја спроведе клаузулата за арбитража за Пиранскиот Залив со Словенија“, заклучува Пјер Мирел.

Слично на тоа, Фјона Меркај нагласува дека „додека договорот на Хрватска се фокусираше на специфични транзициски периоди, се очекува договорот на Црна Гора да биде првиот што целосно ќе ја воспостави Ревидираната методологија за проширување од 2020 година“.

„За разлика од постпристапното следење на Хрватска, договорот на Црна Гора веројатно ќе воспостави потрајна врска со циклусот на Извештајот за владеење на правото на ЕУ. Клучна разлика ќе биде вклучувањето на експлицитни механизми за реверзибилност. Ова би ѝ овозможило на ЕУ да паузира или да ги поништи одредени придобивки од членството ако демократските стандарди се намалат, што претставува заштитна мерка што не беше толку робусно структурирана во хрватските или другите претходни случаи на пристапување“, забележува таа.

Меркај забележува дека е веројатно дека Црна Гора „не само што ќе се посвети на следење, туку и на механизам за условување, како оној што се користи за сегашните земји-членки и е поврзан со буџетот на ЕУ“, што би го направило почитувањето на владеењето на правото континуиран услов за пристапување кон фондовите на Унијата.

Таа нагласува дека, иако елементи како што се ограничувањата за работниците и судското следење ќе изгледаат слично на Договорот за пристапување со Хрватска, „нивното законско спроведување ќе биде многу поструктурирано“ во случајот со Црна Гора.

„Се очекува договорот на Црна Гора да одрази поместување кон управуван ризик, каде што условувањето ќе продолжи дури и по потпишувањето на договорот“, заклучува Фјона Меркај.