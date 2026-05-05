Јотова: Сè е во рацете на „Прогресивна Бугарија“ по изборната победа

Со повик за стабилност, одговорност и јасен план за управување, бугарската претседателка Илијана Јотова ги отвори консултациите со силите претставени во Парламентот, при што првата средба беше со „Прогресивна Бугарија“.

Во обраќањето таа нагласи дека по изборите земјата влегува во нова политичка ситуација, во која очекувањата од победниците се директно поврзани со преземената одговорност. На консултациите присуствуваа претседателот на парламентарната група, Петар Витанов, како и Антон Кутев, Галаб Донев и Владо Николов.

Јотова ѝ ја честиташе „големата победа“ на „Прогресивна Бугарија“ на предвремените избори од 19 април. – Дозволете ми на почетокот да ви честитам за големиот успех што го постигнавте и да ви посакам среќа – изјави таа. Јотова укажа на предизвиците пред институциите, но изрази очекување за нов модел на соработка. – Знам дека нема да биде лесно за ниту една институција, но се надевам на нов начин на работа – рече претседателката.

Јотова нагласи дека во наредните месеци победниците ќе треба да го оправдаат изборниот резултат. – Ќе биде тешко, но се надевам дека ќе успеете – додаде таа. Според неа, граѓаните гласале за стабилност и сигурност – од социјалната сфера до надворешната политика и одбраната. Таа посочи дека првпат по многу години една политичка сила има апсолутно мнозинство. – Од вас ќе зависи сè понатаму, но и одговорноста ќе биде јасно препознатлива – истакна Јотова.

Претседателката нагласи дека воопшто не се поставува прашањето за коалиции. – Имате сè во своите раце и можете самостојно да формирате влада – рече таа. Како клучен приоритет го издвои буџетот. – За нас е важно да дознаеме како ќе постапите со новиот буџет, што е прва политичка задача – додаде Јотова. Таа се осврна и на тешката социо-економска состојба, посочувајќи дека земјата функционира со продолжен буџет, што ја отежнува ситуацијата за економијата и граѓаните.

Според неа, мерките на техничката влада не се доволни за заштита на најранливите, кои се погодени од растот на цените и дисбалансот меѓу приходите и трошоците.

Јотова како втора задача ја посочи потребата од нов модел на управување со поголема транспарентност и јасни правила. Таа го нагласи и значењето на надворешната политика, повикувајќи на јасни приоритети и посилен глас на Бугарија меѓу европските партнери.

Од страна на „Прогресивна Бугарија“, Петар Витанов изјави дека ќе се работи брзо на справување со инфлацијата и осиромашувањето. – Ќе бидеме експедитивни – рече тој. Витанов најави крај на политичката криза и мерки против „галопирачката инфлација“, како и пакет-закони за враќање на економската и социјалната праведност. Тој предупреди дека буџетскиот дефицит е сериозен проблем и дека претстојат тешки месеци. Во однос на надворешната политика, Витанов порача дека нема да има радикален пресврт.

Галаб Донев изрази загриженост за состојбата на јавните финансии, наведувајќи дека дефицитот до април достигнал 1,4 отсто од БДП. Тој објасни дека растот на дефицитот се должи на зголемените расходи за плати, пензии и социјални трансфери, што укажува на структурни слабости. Донев предупреди дека ваквата состојба може да има долгорочни негативни последици и најави преструктурирање на расходите како приоритет. Тој, исто така, посочи дека има доцнење во користењето на европските средства и предупреди дека дел од нив може да бидат изгубени ако не се исполнат условите. Како можна мерка, Донев го спомена и зголемувањето на лимитот на јавниот долг за да се обезбедат средства за основните обврски на државата.