Трамп ќе ја посети Грција ова лето

АТИНА — Американскиот претседател Доналд Трамп наскоро ќе ја посети Грција, изјави во вторник амбасадорката на САД во Атина, Кимберли Гилфојл.

На прашањето дали посетата на Трамп ќе се одржи во текот на летото, таа рече: „Па, не можам да ви го дадам точниот датум, се случуваат многу работи, но тој ќе дојде во Грција“.

Таа додаде дека министерот за одбрана Пит Хегсет, исто така, ќе ја посети Атина, како и американскиот државен секретар Марко Рубио.

Гилфојл, поранешна обвинителка и водителка на „Фокс њуз“, која некогаш беше во брак со гувернерот на Калифорнија, Гевин Њусом, а подоцна беше свршена со синот на Трамп, Доналд Трамп помладиот, ја даде изјавата додека разговараше со новинарите од грчкиот национален јавен радиодифузен сервис (ЕРТ).

Во неодамнешно интервју за „Брајтбарт“ – самопрогласената „платформа на алтернативната десница“ – грчкиот премиер Киријакос Мицотакис рече дека Трамп треба да очекува многу топол прием во Грција доколку ја посети.

„Тој ќе се забавува добро“, рече тој. „Грците многу се гордеат со нашето гостопримство“.

Претседателот Доналд Трамп ја пофали Грција како „одличен“ сојузник, а Мицотакис како „одличен човек“, по интервјуто.

Гилфојл рече дека ќе му предложи на Трамп да одржи голем говор во земјата, особено пред 250-годишнината од американската независност.

„Па, секако, сите би сакале тоа, нели? Нека [Трамп] одржи говор на Акропол. Се надевам дека ќе дојде, ќе го замолам да дојде. Тој е толку вреден, работи нон-стоп“, рече таа.

Во Атина кружат гласини дека Трамп би можел да ја посети Грција пред самитот на НАТО во Турција на 7-8 јули.