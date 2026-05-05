Познатите го открија Котор, но и 500 крузери годишно
Замислете го погледот. Во преден план, тревник убаво среден како вилицата на Џорџ Клуни. Зад него, песочна плажа засенчена од палми. Надвор, Јадранското Море, свежо и привлечно.
Од мојот балкон во хотелот „One&Only Portonovi“, можев да видам зошто толку многу познати личности го заменија Сен Тропе со Которскиот Залив. Бред Пит, Бијонсе и Пенелопе Круз го посетија во последниве години. И обичните смртници го открија, а Црна Гора е тренд на социјалните мрежи во последните пет години.
Но, потоа, погледот се промени. Крузер – еден од оние многу големи што изгледаат како вселенски брод што ја пропуштил својата платформа за слетување – се провлече околу ’ртот. Ја проверив мојата апликација за лоцирање крстарења и видов уште три во близина и уште десетици како лебдат по далматинскиот брег.
Минатото лето, околу 480 крузери се закотвија во Которскиот Залив. Светот го откри овој прекрасен фјорд, а наскоро ќе стане уште попопуларен со пристигнувањето на новите летови на „Бритиш ервејс“ од Хитроу до Тиват овој месец. Може ли Которскиот Залив да се справи со својата растечка популарност?
Како норвешки фјорд на Јадранското Море
Крајбрежниот пат од Портонови до Пераст останува блиску до брегот, со карстни планини, вода и светлина што се преуредени за да формираат нови перспективи. Да не беа далматинските теракотни села, можеше лесно да се вози како покрај алпско езеро или во норвешки фјорд. Беше средно утро и туристите веќе пловеа во Пераст. Единствените работи на тркала што беа дозволени на променадата беа електрични колички и багаж што се тркалаше, создавајќи илузија дека сте во луксузно одморалиште, а не, всушност, во живо село.
Повеќето истражуваат пеш, шетајќи по брегот, горе-долу по некои скали, запирајќи за еспресо или шприц, а потоа качувајќи се на брод до еден од блиските острови. Богородица од карпите и островот Свети Ѓорѓи – и двата малку поголеми од неколку тениски терени – се веднаш до брегот.Ги фотографирав сите и се качив на локален автобус до Котор, плаќајќи 2 евра за мојата карта. Зад нашето возило, црвен туристички автобус со отворен кров (25 евра карта) нè следеше целиот пат.
„Нема место за сите овие луѓе“
Котор често се споредува со Дубровник, уште еден град со ѕидини на 50 милји од брегот. Но, има поинаков изглед. Котор е помал и покомпактен, населен со армија мачки скитници, со остатоци од романескни готски палати, стиснати меѓу поновите згради како архитектонски халуцинации. И, над сè се извишува планината Ловќен – да не заборавите дека сте во земја чие име значи „црна планина“.
На ниво на очите, ги видов обележјата на еден стар град чија економија се сврте кон туризмот. Поминав покрај кафе-барот „Хард Рок“ и продавниците што продаваат нови маички. Стар средновековен манастир е претворен во пазар за купување. Православната црква од 12 век има предупредување при влез: не бикини, не сладолед.
Власта Мандиќ, локален архитект и готвач, се сеќава на деновите кога Котор постигнал поздрава рамнотежа со туризмот.
„Порано имало добар контакт со луѓето, доволно простор за сите. Од околу 1960 година до крајот на 1980-тите, со почетокот на лудата војна, Котор бил совршен. Среќна сум што живеев во тоа време“, рече таа.
„Имаме многу крстарења. Можете ли да замислите, ова лето ќе имаме 580 крстарења во Котор? Минатото лето беа околу 480. Нема место за сите тие луѓе. Добро е за бизнисот, но можеби малку помалку.“
Откако напиша готвач за црногорски јадења, власта помина една година лобирајќи кај локалните угостители во Стариот град да додадат само два од нејзините оброци во нивните менија. Некои го прифатија предизвикот. Но, таа вели дека по две години, речиси сите се вратиле на пици и бургери. „Ова е проблем. Рестораните треба да се грижат за ова.“
Плаќање на цената
Крузер пристигна во пристаништето и Стариот град Котор се полнеше, до тој степен што преминувањето преку Плоштадот на оружјетостана соодветно тешко. Групите се собраа околу часовникот и „пирамидата на срамот“ што некогаш се користеше за јавно казнување. Се насочив по некои тесни улички за да се сретнам со Јован Ристиќ, директорот на туристичката организација на Котор.
„Котор е град од светско наследство, па затоа мора да бидеме отворени за сите. Без разлика на финансиската состојба, секој гостин е добредојден“, рече тој кога го прашав дали Котор е преполн. Се мачев да го слушнам јасно, бидејќи нè однесе на место наречено Паб, кое мирисаше на истурање пиво од синоќа.
Првата организирана тура низ Котор беше пред точно 100 години. Туризмот процвета низ поранешна Југославија по Втората светска војна, и иако Стариот град Котор претрпе ужасна штета во земјотресот од 1979 година, беше поштеден од гранатирањето и копнените борби што ги претрпе Дубровник во 1990-тите.
По југословенските војни, дојдоа туристи и крстосувачки бродови. Пристигнувањата надминаа еден милион за прв пат во 2007 година, зголемувајќи се на 2,73 милиони во 2025 година. Таков е растот на индустријата заради што УНЕСКО го предупреди Котор, во повеќе наврати, дека може да го изгуби статусот на светско наследство поради прекумерна градба и неконтролиран туризам. Тие го избегнаа тој куршум. Се прашував дали Ристиќ верува дека работите сега се на одржливо ниво.
„Во овој момент не е така, но се обидуваме. Ги гледаме сите проблеми и знаеме како да ги управуваме“, рече тој.
Постојат планови за воведување електрични автобуси и водни такси, како и за изградба на нов паркинг во близина на Стариот град за да се намали летниот метеж. Сепак, Ристиќ вели дека градот нема да се обиде да ги ограничи крстарењата сè додека не се изградат три нови хотели во близина на Стариот град. Првиот ќе се отвори ова лето, но третиот нема да биде завршен уште пет до десет години.
„Тоа ќе биде моментот кога ќе кажеме: „Сега е време да се намали бројот на крстосувачки бродови и времето што можат да го поминат тука“, рече тој.
„Во иднина, се надевам дека ќе имаме ист систем на влезница како Венеција, но не на ниво од 10 евра [дневната такса во Венеција]. Кога ќе дојдете на ваква дестинација, нормално е да платите одреден данок, бидејќи треба да поправиме многу работи.“
Патував назад околу заливот до Портонови, кој е премногу нов за да бара поправки. Пред десет години ова беше напуштена воена база. Сега, по реновирање од 800 милиони фунти, тоа е можеби најексклузивното пристаниште на Јадранското Море исполнето со суперјахти.
Портонови има позлатени надворешни лифтови, ако не сакате да ги користите скалите, и ритми за релаксација што одекнуваат од звучници на празните улици. Марината со 238 места се чувствува како друг свет од Котор, и далеку од реалноста на постоењето за 99,99 проценти од луѓето. Но, илузијата за совршенство се распаѓа кога ќе свртите кон главниот пат и ќе го видите скелетот на нов хотел, запрен само минатиот месец откако инвеститорот беше уапсен поради спор околу планирањето.
Благодарение на својата единствена изолација и географија, Которскиот Залив бил од витално значење за многу цивилизации: Илири, Римјани, Византијци, Венецијанци, Отоманци и Хабсбурзи. Сега, благодарение на истата таа географија, влезе во ерата на туризмот. Овој залив заслужува секоја доза љубов што ја добива. Но, како што расте туристичката индустрија, потребна е работа – денес, а не за десет години – за да се осигури дека ќе ја задржи својата извонредна привлечност.