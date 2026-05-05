Познатите го открија Котор, но и 500 крузери годишно

Замислете го погледот. Во преден план, тревник убаво среден како вилицата на Џорџ Клуни. Зад него, песочна плажа засенчена од палми. Надвор, Јадранското Море, свежо и привлечно.

Од мојот балкон во хотелот „One&Only Portonovi“, можев да видам зошто толку многу познати личности го заменија Сен Тропе со Которскиот Залив. Бред Пит, Бијонсе и Пенелопе Круз го посетија во последниве години. И обичните смртници го открија, а Црна Гора е тренд на социјалните мрежи во последните пет години.

Но, потоа, погледот се промени. Крузер – еден од оние многу големи што изгледаат како вселенски брод што ја пропуштил својата платформа за слетување – се провлече околу ’ртот. Ја проверив мојата апликација за лоцирање крстарења и видов уште три во близина и уште десетици како лебдат по далматинскиот брег.

Минатото лето, околу 480 крузери се закотвија во Которскиот Залив. Светот го откри овој прекрасен фјорд, а наскоро ќе стане уште попопуларен со пристигнувањето на новите летови на „Бритиш ервејс“ од Хитроу до Тиват овој месец. Може ли Которскиот Залив да се справи со својата растечка популарност?

Како норвешки фјорд на Јадранското Море

Крајбрежниот пат од Портонови до Пераст останува блиску до брегот, со карстни планини, вода и светлина што се преуредени за да формираат нови перспективи. Да не беа далматинските теракотни села, можеше лесно да се вози како покрај алпско езеро или во норвешки фјорд. Беше средно утро и туристите веќе пловеа во Пераст. Единствените работи на тркала што беа дозволени на променадата беа електрични колички и багаж што се тркалаше, создавајќи илузија дека сте во луксузно одморалиште, а не, всушност, во живо село.

Повеќето истражуваат пеш, шетајќи по брегот, горе-долу по некои скали, запирајќи за еспресо или шприц, а потоа качувајќи се на брод до еден од блиските острови. Богородица од карпите и островот Свети Ѓорѓи – и двата малку поголеми од неколку тениски терени – се веднаш до брегот.Ги фотографирав сите и се качив на локален автобус до Котор, плаќајќи 2 евра за мојата карта. Зад нашето возило, црвен туристички автобус со отворен кров (25 евра карта) нè следеше целиот пат.

„Нема место за сите овие луѓе“

Котор често се споредува со Дубровник, уште еден град со ѕидини на 50 милји од брегот. Но, има поинаков изглед. Котор е помал и покомпактен, населен со армија мачки скитници, со остатоци од романескни готски палати, стиснати меѓу поновите згради како архитектонски халуцинации. И, над сè се извишува планината Ловќен – да не заборавите дека сте во земја чие име значи „црна планина“.

На ниво на очите, ги видов обележјата на еден стар град чија економија се сврте кон туризмот. Поминав покрај кафе-барот „Хард Рок“ и продавниците што продаваат нови маички. Стар средновековен манастир е претворен во пазар за купување. Православната црква од 12 век има предупредување при влез: не бикини, не сладолед.

Власта Мандиќ, локален архитект и готвач, се сеќава на деновите кога Котор постигнал поздрава рамнотежа со туризмот.

„Порано имало добар контакт со луѓето, доволно простор за сите. Од околу 1960 година до крајот на 1980-тите, со почетокот на лудата војна, Котор бил совршен. Среќна сум што живеев во тоа време“, рече таа.

„Имаме многу крстарења. Можете ли да замислите, ова лето ќе имаме 580 крстарења во Котор? Минатото лето беа околу 480. Нема место за сите тие луѓе. Добро е за бизнисот, но можеби малку помалку.“

Откако напиша готвач за црногорски јадења, власта помина една година лобирајќи кај локалните угостители во Стариот град да додадат само два од нејзините оброци во нивните менија. Некои го прифатија предизвикот. Но, таа вели дека по две години, речиси сите се вратиле на пици и бургери. „Ова е проблем. Рестораните треба да се грижат за ова.“

Плаќање на цената

Крузер пристигна во пристаништето и Стариот град Котор се полнеше, до тој степен што преминувањето преку Плоштадот на оружјетостана соодветно тешко. Групите се собраа околу часовникот и „пирамидата на срамот“ што некогаш се користеше за јавно казнување. Се насочив по некои тесни улички за да се сретнам со Јован Ристиќ, директорот на туристичката организација на Котор.

„Котор е град од светско наследство, па затоа мора да бидеме отворени за сите. Без разлика на финансиската состојба, секој гостин е добредојден“, рече тој кога го прашав дали Котор е преполн. Се мачев да го слушнам јасно, бидејќи нè однесе на место наречено Паб, кое мирисаше на истурање пиво од синоќа.