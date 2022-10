Со напади на ирански дронови Русија го тероризира Киев (Видео)

КИЕВ – Бранови од самоубиствени беспилотни летала полни со експлозив го погодија главниот град на Украина додека семејствата се подготвуваа да ја започнат својата недела рано во понеделник, а експлозиите одекнаа низ Киев, запалија згради и ги испраќаа луѓето што побрзо во засолништата. Една жена загина.

Дури и во градот кој мрачно се навикна на воздушни напади откако Русија ја започна својата инвазија во февруари, таквата концентрирана употреба на беспилотни летала сееше терор и и ги потроши нервите, при што луѓето нервозно го скенираа небото додека бараа засолниште.

Не е веднаш јасно точно колку беспилотни летала нурнале во главниот град. Беспилотните летала користени во нападот се чини дека вклучуваат ирански „шахеди“. Претходните руски воздушни напади врз Киев беа главно со проектили.

Само во регионот на Киев беа соборени 13 или повеќе беспилотни летала, сите доаѓаа од југ, изјави портпаролот на украинските воздухопловни сили, Јуриј Ихнат.

Други дронови поминаа. Централниот кварт Шевченко во главниот град е меѓу погодените области, со оштетени станбени блокови и опожарена нестанбена зграда, изјави градоначалникот на Киев, Виталиј Кличко. Тој рече дека 18 луѓе биле спасени од урнатините на една станбена зграда и дека спасувачките екипи се обидуваат да извлечат уште две лица за кои се знае дека се под урнатините.

Фотограф на Асошиетед прес, кој снимаше утрински сцени од Киев, сними еден од дроновите на камера, со крило во форма на триаголник и зашилена боева глава јасно видливи на синото небо. Беспилотните летала дојдоа во неколку бранови и брмчеа со нивните мотори над главите.

Засега нема информации за жртви. Целите на беспилотните летала не беа веднаш јасни, но руските воздушни напади во текот на изминатата недела ја погодија инфраструктурата, вклучително и електричните објекти. Едно беспилотно летало што удри во станбена зграда предизвика целосно уривање на најмалку три стана. Спасувачките работници се по урнатините барајќи жртви среде сив чад.

„Цела ноќ и цело утро непријателот го тероризира цивилното население“, рече украинскиот претседател Володимир Зеленски во објава на социјалните мрежи. Камиказе дронови и ракети ја напаѓаат цела Украина. Непријателот може да ги нападне нашите градови, но нема да може да нѐ скрши“, напиша тој.

Украинското Министерство за одбрана соопшти дека во текот на ноќта во неделата и во понеделникот уништило 37 авиони „Шахед-136“ од иранско производство, познати како беспилотни летала „камикази“.

„Во изминатите 13 часа, #UAarmy собори 37 ирански беспилотни летала Шахед-136 и 3 крстосувачки ракети лансирани од руски терористи“, објави Министерството на Твитер.

Украинските сили соопштија дека погодиле 11 „Шахед-136“ во северните и централните региони на земјата.

Девет од беспилотните летала беа соборени од противвоздушни ракетни единици и борбени авиони од страна на Военото воздухопловство, додека две беа уништени од копнените сили, се додава во соопштението.

Претходно, воздухопловните сили соопштија дека 26 беспилотни летала биле соборени на југот на земјата.

Русија нарачала 2.400 беспилотни летала „камикази“ од Иран, изјави украинскиот претседател Володимир Зеленски.

Тие се способни да носат проектили со прецизно наведување и имаат носивост од приближно 50 килограми.

Видео објавите на социјалните мрежи покажаа беспилотни летала како зујат над главниот град и извираа чад во раните утрински часови. Звукот на постојани пукотници можеше да се слушне и во една објава, очигледно обиди да се собори дрон.

„Шахедите“ од Иран, кои Русија ги ребрендираше во беспилотни летала „Геран-2“, имаат експлозивно полнење и можат да се задржат над цели пред да нурнат во нив. Тие можат да се отпуштат еден по друг од рампи. Нивното препознатливо крило во форма на А ги прави лесно препознатливи. Андриј Јермак, шеф на кабинетот на украинскиот претседател, исто така, во објава на социјалните мрежи потврди дека беспилотните летала „Шахед“ биле меѓу оние што биле користени во нападот врз Киев.

Иран претходно негираше дека ѝ дал оружје на Русија, иако неговиот началник на Револуционерната гарда се пофали дека ѝ дал оружје на една од најголемите светски сили, без да даде детали. Техеран денеска повторно ги отфрли тврдењата дека ѝ доставува оружје на Русија за војната на Москва против Украина.

„Иран постојано изјавуваше дека не е страна во војната меѓу Русија и Украина и не испрати никакво оружје на ниту една страна“, изјави портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Насер Канани, пренесува иранскиот државен медиум ИРНА.

„Се објавуваат вести кои се базираат на политички прашања“, додаде Канаани. „Горка иронија е што земјите кои извезуваат милиони долари оружје на едната страна од војната започнаа пропагандна војна против Иран“.

За време на телефонскиот разговор со министерот за надворешни работи на Португалија во саботата, министерот за надворешни работи на Иран, Хосеин Амир-Абдолахиан, нагласи дека Иран „нема“ да обезбеди никакво оружје што ќе се користи во Украина.

Беспилотните летала, исто така, постојано беа користени од Русија на друго место во Украина во последниве недели за да ги таргетираат урбаните центри и инфраструктурата, вклучително и електраните. Тие се релативно евтини, чинат околу 20.000 американски долари и можат да се користат во роеви.

The moment of the explosion in #Kyiv from a different angle. pic.twitter.com/ujddDKfsjr

— NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2022