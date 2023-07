Со концерт на „Ју-ту“ во септември се отвора најмодерната концертна сала во Лас Вегас

Лас Вегас – Технолошко-забавните компании „МСГ“ и „Сфер ентертејнмент“ почнаа со тестирање на салата „Сфер“, што ќе има 17.600 седишта и најсофистицирани концертни ефекти.

@LasVegasLocally

First animation of the MSG Sphere this morning. This is going to be the coolest building in the world. pic.twitter.com/oq8sxZYOrv

— Michel (@MichelR3764150) July 1, 2023