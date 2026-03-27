Со „фингерпринт“ за работно време, ќе добиете само револт, порача д-р Лазаров до министерот

27/03/2026 18:26

Докторот Ненад Лазаров остро реагираше на најавата на министерот за здравство Азир Алиу за воведување систем со фингерпринт за следење на работното време на здравствените работници.

Според Лазаров, ваквата мерка нема да донесе суштински подобрувања во системот, туку ќе предизвика револт кај медицинскиот кадар, особено во услови кога, како што посочува, платите на специјалистите во земјава се пониски од оние во регионот, вклучително и во Косово.

„Само револт ќе добиете како фидбек во ситуација кога платите на специјалисти во земјава се помали од плати на специјалисти во Косово. Ни треба ефектива кога е некој на работа а не точен број минути присутност во болницата. Нема помали плати во здравство во Европа“, напиша Лазаров.

Министерот за здравство, Азир Алиу, истакна дека Министерството воведува построги мерки за следење на работата на здравствените работници, со цел да се обезбеди ефикасно работење и транспарентност во здравствениот сектор. Алиу најави воведување на нов систем за регистрирање на работното време преку фингерпринт и потенцираше дека ќе се преземат законски мерки против институциите и директорите кои нема да ги почитуваат правилата.

Поврзани содржини

Алиу: Доктор вработен во јавно здравство заработил 700.000 денари за еден месец
Од 1 април, зонско во Реонски центар
Пеликаните се вистински симбол на дивата убавина на Преспанското Езеро
Предметите за полицајците од „Пулс“ без обвинител, Трајчева не доби нов мандат
Жичницата на Водно нема да работи поради неповолни временски услови
БРТ нема да поминува по средишното зеленило, туку по крајните ленти
Алиу најави нов закон за лекови – побрзо одобрување нови
По две децении се враќа средното полициско училиште

Најчитани