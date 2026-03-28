Снабдувањето со храна може да биде загрозено од војна на Блискиот Исток

Главниот економист на Организацијата за храна и земјоделство (ФАО) предупреди дека нарушувањата во Ормутскиот теснец, предизвикани од тековната војна на Блискиот Исток, претставуваат системски шок што влијае на глобалните земјоделско-прехранбени системи и може да го загрози снабдувањето со храна.

Големи шокови

Регионот учествува со речиси половина од светската трговија со сулфур, клучна состојка за производство на ѓубрива потребни во земјоделството.

Главниот економист на ФАО, Максимо Тореро, предупреди дека нарушувањата во снабдувањето со сулфур веќе доведуваат до зголемување на трошоците за земјоделците ширум светот.

„Земјоделците се соочуваат со двоен шок од трошоците: ѓубривата стануваат поскапи, додека цените на горивото исто така растат, што влијае на целиот земјоделски вредносен синџир, вклучувајќи го наводнувањето и транспортот“, рече Тореро.