Случајно или не, Ал Пачино ги прескокна номинираните и го прогласи најдобриот филм на 96. Оскари

Лос Анџелес– Ал Пачино прескокна неколку чекори пред да го прогласи Опенхајмер за најдобар филм на Оскарите 2024 година.

Актерската легенда излезе на сцената на церемонијата на доделување награди синоќа за да ја додели главната награда на вечерта. Како што е традиција, презентерите обично ги објавуваат сите номинирани пред да го прогласат победникот.

Наместо да ги објавите номинираните – во кои беа вклучени и American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Past Lives, Poor Things и The Zone of Interest – го отвори пликот и рече: „Моите очи го гледаат Опенхајмер“.

Невклучувањето на номинираните на сите филмови за најдобар филм одзема дел од неизвесноста на наградата, како и од последната шанса на проектите да го добијат признанието што го заслужуваат во Холивуд.

Корисниците на социјалните мрежи се спротивставија на изоставувањето на имињата на другите номинирани. Еден напиша на X (поранешен Твитер), „Посакувам Ал прво да ги прочита сите номинирани. Со нетрпение очекував да ги видам ролните и малку напнатост“, додека друг забележа: „Каков чуден антиклимактички начин да се открие победникот. Сите беа како WTF!“

Победата за најдобар филм на Опенхајмер го означи крајот на успешното шоу на награди за филмот на Кристофер Нолан, кој дојде во ноќта со 13 номинации, најмногу од кој било филм оваа година. Биографскиот филм однесе седум Оскари, вклучувајќи режисер, актер, споредна машка улога, оригинална музика, кинематографија и филмска монтажа.

Флубот на Пачино е сличен на оној на Елизабет Тејлор, која имаше задача да го прогласи најдобриот филм – категоријата драма на Златните глобуси во 2001 година, која му припадна на Гладијатор. Додека телепромптерот и наложуваше да ги прочита имињата на номинираните – вклучувајќи ги Traffic, Erin Brockovich, Billy Elliott, Wonder Boys и Sunshine – таа наместо тоа го отвори пликот.

Кога некој од публиката ѝ посочи дека тоа го прави погрешно, таа одговори „Јас сум нова во ова“, додавајќи: „Обично сакам да ги добивам [наградите]“. Откако Дик Кларк излезе со асистенција, саканата актерка продолжи со објавување на другите номинирани пред да го претстави победникот.