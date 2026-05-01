Словенија има една од најниските стапки на сиромаштија во ЕУ

Минатата година, Словенија остана меѓу земјите од Европската Унија со најнизок ризик од сиромаштија или социјална исклученост, со 15,5 проценти од засегнатото население, што е пад од 0,1 процентен поен во споредба со пред една година, според податоците на Евростат.

На ниво на ЕУ, вкупно 92,7 милиони луѓе, или 20,9 проценти од населението, се во таа категорија, што е исто така мало намалување во споредба со претходната година, објавува агенцијата СТА.

Евростат ги дефинира лицата во ризик како лица кои живеат во домаќинства кои се соочуваат со барем еден од трите услови: ризик од сиромаштија, тешка материјална и социјална депривација или многу низок интензитет на работа.

Највисоки нивоа на ризик се забележани во Бугарија (29 проценти), Грција (27,5 проценти) и Романија (27,4 проценти), додека најнизок процент е во Чешка (11,5 проценти), Полска (15 проценти) и Словенија.

Податоците покажуваат дека Словенија е меѓу најуспешните земји на ЕУ во однос на овој индикатор со години, забележувајќи ја втората најниска стапка и во 2023 и во 2024 година.