Словенечките хотели се вклучија во правната битка против „Букинг“

Словенечките хотелиери се вклучија во масовната тужба против платформата за резервации на сместување „Букинг“ (Booking), во која повеќе од 10.000 европски хотели ја обвинуваат дека ги спречува да понудат пониски цени. Не е објавено колку од нив се приклучени на правната битка.

Како што е познато, повеќе од 10.000 европски хотели се здружија во тужба против платформата за резервации на сместување Booking.com. Во срцето на спорот се таканаречените клаузули за најдобра цена, со кои платформата веќе неколку години бара од хотелите да не ги нудат своите соби на други канали – вклучително и на сопствените веб-страници – по пониски цени отколку на Booking. Според хотелските здруженија, платформата со тоа ја поткопала контролата на хотелите врз цените, ја ограничила конкуренцијата и ги обесхрабрила гостите да резервираат директно.

Европската асоцијација на хотели, ресторани и барови (HOTREC) затоа ги повика претставниците на националните хотелски здруженија низ Европа, вклучително и Словенечката комора за туризам и угостителство (TGZS), да ги информираат за можноста за поднесување колективни тужби во други европски земји.

„Според моменталните податоци, хотели од 25 европски земји, вклучувајќи ја и Словенија, се приклучија на тужбата“, изјави за СТА директорот на ТГЗС, Федја Побегајло, додавајќи дека податоците за хотелите што се приклучија на тужбата не се јавни.

Според него, судските постапки се водат во корист на хотелите, бидејќи тие следат по пресудата на Судот на правдата на ЕУ од септември 2024 година, со која се потврди дека клаузулите за паритет што ги користел Booking.com го прекршиле европското право за конкуренција.

Според HOTREC, хотелиерите бараат отштета за периодот од 2004 до 2024 година.

Во меѓувреме, Booking.com се спротивставува на тужбата и ги отфрла обвинувањата.

„Букинг“ и во минатото имал политика на клаузула за паритет на цените, што довело група германски хотели да поднесат тужба против платформата пред неколку години, барајќи отштета поврзана со употребата на оваа клаузула.