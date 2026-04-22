Словачка постави услов за ЕУ, се заканува со блокирање на санкциите против Русија

Словачкото Министерство за надворешни и европски работи објави дека 20-тиот пакет санкции на Европската Унија против Русија сè уште не е формално усвоен и дека ставот на Братислава ќе зависи од непрекинатиот проток на нафта низ нафтоводот Дружба, пишува Анадолу.

Во соопштението за медиумите на министерството се наведува дека неточни и нецелосни информации за усвојувањето на санкциите се објавени во јавноста, а се нагласува дека постапката на ниво на ЕУ сè уште не е завршена.

На постојаниот претставник на Словачка во ЕУ му е наложено исклучиво да поддржи покренување на писмена постапка во рамките на преговорите на Комитетот на постојани претставници (Корепер), што, како што е посочено, не значи формално усвојување на санкциите.

Услов за поддршка

Словачка постојано нагласува дека поддршката за 20-тиот пакет санкции зависи од продолжувањето на испораките на нафта преку нафтоводот Дружба низ Украина.

„Доколку нафтата тече без прекин и со договорениот капацитет, Словачка нема да го блокира пакетот санкции, што е во согласност со конзистентниот пристап на владата за поддршка само на мерките што не ѝ штетат на нејзината економија“, се вели во соопштението.

Овој став го потврди министерот за надворешни и европски работи Јурај Бланар на состанокот на Советот на ЕУ за надворешни работи во Луксембург.

Помош за Украина

Министерството, исто така, истакна дека Словачка нема да учествува како гарант во заемот на ЕУ за Украина во износ од 90 милијарди евра, но дека нема да го блокира тој пакет. Финансирањето за Украина за 2026 и 2027 година беше договорено на состанокот на Европскиот совет во декември, но процесот беше забавен откако Унгарија ја блокираше одлуката.

Унгарија и Словачка претходно ја обвинија Украина за суспендирање на испораките на руска нафта преку Дружба, додека Киев рече дека транзитот е прекинат поради штетите предизвикани од руските напади. Нафтоводот „Дружба“ е еден од најдолгите и најважните нафтоводи во светот, кој ја поврзува Русија со земјите од Централна и Источна Европа.