Следниот Џејмс Бонд? Релативно непознат британски актер  е на пробни снимања за улогата на 007

Шпекулациите продолжуваат за новата авантура за Џејмс Бонд, која ќе ја режира режисерот на „Дина“, Денис Вилнев, а ќе ја напише креаторот на „Пики Блајндерс“, Стивен Најт.

Сега кога се објавени клучните позиции во филмската режија, сè што ѝ е потребно на новата ера на сагата 007 е нов таен агент.

Од Арон Тејлор-Џонсон до три фаворити во студиото, сите облози се (сè уште) погрешни. Или не?

Се појавија извештаи за релативно непознат актер, а „Холивуд репортер“ потврди дека Скот Роуз-Марш бил тестиран екран за улогата на новиот 007.

37-годишниот британски актер бил доведен некаде кон крајот на јуни за да чита страници од филмот за Бонд од 1995 година, „ГолденАј“. Се претпоставува дека можеби изведувал страници од сценариото на Најт за „Бонд 26“, кое е во тек.

Извештаите тврдат дека на дипломираниот од лондонската школа БРИТ „му била дадена само една насока пред да се снимат пробните камери: Не имитирајте претходен Бонд“.

Роуз-Марш има неколку филмски и ТВ заслуги, вклучувајќи го независниот филм од 2021 година „Крејс: Код на тишината“ (2021), како и британските ТВ серии „Клои“ (2021) и „Одметниците“ (2021-22).

Оваа вест е спротивна на извештаите дека „Амазон“, кој ја купи франшизата 007 за наводно 1 милијарда долари оваа година и сега е во креативна контрола, бара помлад актер во неговите 20-ти години за следниот Бонд.

Исто така, потврдува дека трката за да стане следниот Џејмс Бонд е непредвидлива, бидејќи никогаш немало црвенокос 007.

Доколку Роуз-Марш го помине процесот на аудиција и стане новиот Бонд, несомнено ќе има наслови во британските таблоиди – особено имајќи ја предвид смешната врева што се крена околу русата коса на Даниел Крег кога беше избран за улога во 2005 година.

На друго место, ѕвездата на „Суксешн“, Брајан Кокс, кој исто така е водител на спин-офот на ријалити шоуто „Прајм Видео“, 007: Пат до милион, неодамна рече дека ѕвездата на „Пики Блајндерс“, Килијан Марфи, би бил „интересен“ избор за улогата на Џејмс Бонд.

Во интервју за „Радио Тајмс“, Кокс праша: „Дали е препорачан Килијан Мсрфи? Мислам дека тоа би било интересно. Ми се допаѓа Килијан. Тој е многу реален, нема ништо лошо во врска со него.“

Сè уште нема официјален датум на објавување или наслов за 26-тиот филм 007.