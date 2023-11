Следната пандемија би можела да биде најсмртоносната болест позната на човештвото

Следната голема пандемија, наречена „таа големата“, можеби веќе демне во позадина, чекајќи да ги ослободи најзаразните и најсмртоносните болести познати на човештвото.

-Нова пандемија неизбежно ќе се појави во иднина и меѓународната заедница треба да се подготви да одговори на таа закана, рече генералниот директор на Светската здравствена организација (СЗО) Тедрос Аданом Гебрејесус на крајот на октомври.

-Следната пандемија не е прашање дали, туку кога ќе се случи. И не можеме да си дозволиме да ги повторуваме грешките од минатото. Затоа земјите-членки на СЗО преговараат за нов договор за пандемија и измени на Меѓународните здравствени регулативи за зајакнување на правната рамка за глобален одговор на пандемии, додаде тој.

The next pandemic is not a question of if, but of when. And we cannot afford to repeat the mistakes of the past.

That is why @WHO’s Member States are negotiating a new #PandemicAccord and amendments to the International Health Regulations, to strengthen the legal framework for… pic.twitter.com/reyc9X485c

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 26, 2023