Скарлет Јохансон го режираше својот прв филм, објавен е трејлерот

СКАРЛЕТ Јохансон, најпозната по улогата на Црната Вдовица во филмскиот универзум на Марвел, влезе во нова фаза во својата кариера – режисерство. Нејзиното режисерско деби, „Елеонор Велика“, штотуку го доби својот прв трејлер, а главната улога ја игра легендарната 95-годишна актерка Џун Сквиб. Филмот, напишан од Тори Камен, ќе биде во кината на 26 септември оваа година преку „Сони Пикчерс Класик“, а премиерно беше прикажан на Канскиот филмски фестивал.

Приказна за едно необично пријателство

„Елеонора Велика“ ја следи 94-годишната Елеонор Моргенштајн, духовита и гордо „проблематична“ жена која, по сериозна загуба, ја напушта Флорида и се сели во Њујорк. Таму, таа започнува неочекувано пријателство со 19-годишна студентка.

Покрај Сквиб, во филмот глумат и Чиветел Еџиофор, Џесика Хехт, Ерин Келиман, Вил Прајс, Грег Кастон и Рита Зохар. Јохансон, која е и продуцентка, го опишува филмот како „комично трогателна“ приказна за тоа како приказните што ги слушаме стануваат приказни што ги пренесуваме.

Патот до киното

Премиерата се одржа на 20 мај 2025 година во програмата „Некаков поглед“ на Канскиот филмски фестивал, каде што филмот „Елеонора Велика“ го привлече вниманието на публиката и критичарите. IndieWire го опиша како „малку предвидлив, малку чуден, малку смешен и многу тажен, но и амбициозен обид да се покаже какви филмови сè уште можат да бидат и кој може да ги направи“.

Во интервјуата, Јохансон откри дека патот до реализација на проектот бил полн со предизвици. „Филмот пропаѓаше на 400 различни начини секој ден“, изјави таа за „Холивуд репортер“. Таа особено го нагласи проблемот со финансирањето – во еден момент се чинеше дека ќе мора целосно да промени клучен дел од заплетот за да обезбеди средства, но на крајот успеа да го реализира проектот без компромис.

Џун Сквиб – актерска икона во нов врв на нејзината кариера

За Џун Сквиб, која доби номинација за Оскар за филмот „Небраска“ (2013), ова е уште еден извонреден момент во нејзината кариера. Минатата година, таа за прв пат ја играше главната улога во акционата комедија „Телма“, а исто така му го позајми гласот на ликот Носталгија во анимираниот хит „Twisted Upside Down 2“.

Сценаристката Тори Камен истакна дека Јохансон го искористила својот углед и влијание во индустријата за да направи ваков тип филм – интимна приказна водена од 95-годишна актерка, наместо холивудски проект со голем буџет.

Трејлерот за „Елеонора Велика“ ветува емотивно и суптилно кинематографско искуство, а публиката ќе може да ја запознае Елеонорa и нејзината необична животна приказна во кината од 26 септември 2025 година.