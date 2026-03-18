Сирени за тревога вклучени: Две експлозии во Ријад, саудиското Министерство за одбрана го потврди нападот

18/03/2026 19:18

Во главниот град на Саудиска Арабија, Ријад, беа пријавени неколку експлозии, објави Ројтерс.
Според извештајот, во Ријад се слушнале неколку експлозии, а сирените можеле да се слушнат низ целиот град.

Веднаш откако беше објавено дека во главниот град на Саудиска Арабија се слушнале неколку експлозии, се огласи и министерството за одбрана на оваа земја.

„Противвоздушната одбрана на Саудиска Арабија во моментов се бори против заканата од балистички ракети во источниот дел на земјата“, соопшти министерството во кратко соопштение.

Дополнително, се наведува и дека е забележан напад со беспилотни летала, а целта, се чини, била источниот дел на Ријад, а тие истакнаа дека противвоздушната одбрана соборила два беспилотни летала.

Фотографии од предупредувачки пораки што граѓаните во Ријад ги добиле на своите мобилни телефони се појавија и на социјалните мрежи.

Поврзани содржини

Иран со акции против опозицијата: разбиени 111 мрежи низ земјата
Гондола падна во швајцарски скијачки центар, едно лице загина
Европската група ЕПП бара Марта Кос да биде сослушана за наводните врски со југословенската тајна полиција
„Изведете го на суд“: Вaжен провладин Z-блогер неочекувано го нападна Путин
Шведски институт: САД веќе не се демократија
Ердоган го обвини Израел дека напаѓа за да присвојува територии
Откриен методот на Израелците за „соборување“ на иранските моќни личности
Израел убива ирански лидери, еден по еден. Откриено е како го прави тоа

Најчитани