Синот на Доналд Трамп, Барон, влегува во бизнисот со пијалоци

Барон Трамп, најмладиот син на сегашниот претседател Доналд Трамп, влезе во бизнисот со пијалоци со четири деловни партнери. Се очекува брендот, наречен „Sollos“, да дебитира на пазарот следниот месец.

Солос Јерба Мате го објави својот прв производ, јерба мате од ананас и кокос, кој е билен чај со кофеин, на LinkedIn, со видео кое исто така даде увид во производството на пијалокот. Според извештаите, ќе биде лансиран во пакувања од 12 во мај 2026 година.

Името на брендот „Sollos“ доаѓа од шпанскиот збор „Sol“, што значи сонце, и истиот збор наопаку напишан „Los“, што означува зајдисонце. Во суштина, шпанските зборови се обидуваат да го претстават изгрејсонцето до зајдисонцето. „Заедно, SOLLOS го доловува целиот циклус на сонцето и дека „Започнува таму каде што завршува““, се вели во друга посебна објава на LinkedIn.

„Во блиска иднина, Sollos ќе има само еден рецепт“, изјави тимот на Sollos Yerba Mate за The Independent, „Не си поставивме за цел да направиме понуда на вкусови; си поставивме за цел да направиме совршен пијалок. Повеќето брендови лансираат со пет вкусови, надевајќи се дека ќе ви се допадне еден од нив. Го потрошивме целото наше време, енергија и ресурси опседнати со еден рецепт сè додека не стане беспрекорен.“

Регистрацијата на бизнисот покажува дека Sollos Yerba Mate собрала капитал од 1 милион долари преку приватна понуда. Барон Трамп, студент на Универзитетот во Њујорк, е наведен како еден од директорите заедно со Спенсер Бернштајн, Родолфо Кастело, Стивен Хол и Валентино Гомез.