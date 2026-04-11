Сиљановска – Давкова: Чинот на вапцање не е само обичај, туку и момент на семејна блискост

11/04/2026 16:24

Претседателката Гордана Сиљановска Давкова по повод претстојниот христијански празник Велигден истакна дека чинот на вапцање е не само обичај, туку и момент на семејна блискост, сплотеност.

-Во тишината на овој ден, боите што ги впиваме во велигденските јајца се израз на животот што победува и на надежта што се обновува. Чинот на вапцање е не само обичај, туку и момент на семејна блискост, сплотеност и духовна подготовка за најголемиот христијански празник, објави Сиљановска – Давкова на својата Фејсбук страница.

Претседателката посочува дека со достоинство, смирение и љубов, го очекуваме Христовото воскресение

Македонија со второ најголемо поскапување на јајцата во Европа пред Велигден
„Безбеден град“ доаѓа и во Струмица
СДСМ: Владата ги остави граѓаните без мерки и пред Велигден
Охрид преполн за Велигден
Земјотрес во Пехчево и Берово
Посебен режим на сообраќај во Скопје поради празникот Велигден
Сообраќајот по влажни коловози, нема подолги задржувања за влез и излез од државата
Облачно и ветровито

