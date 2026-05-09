Силен раст на кинескиот извоз во април

Растот на извозот на Кина се забрза во април, бидејќи фабриките брзаа да се соочат со порастот на странските нарачки од купувачи кои сакаат да складираат компоненти, поради стравувањата дека војната во Иран може дополнително да ги зголеми глобалните инвестициски трошоци.

Извозот се зголеми за 14,1% во однос на претходната година во долари, покажаа царинските податоци во саботата, надминувајќи го растот од 2,5% во март и растот од 7,9% што го прогнозираа економистите.

Кинеските извозници досега ги издржаа ефектите од конфликтот на Блискиот Исток, поткрепени од странските купувачи кои се борат да обезбедат залихи, но економистите предупредуваат дека колку подолго трае војната и колку подолго растат цените на енергијата, толку е поголем ризикот дека странската побарувачка ќе исчезне – оставајќи ја слабата домашна потрошувачка неспособна да ја пополни празнината.

Новите извозни нарачки се искачија на највисоко ниво за две години, покажаа одделни податоци за фабричката активност за април минатиот месец.

Увозот имаше уште еден силен месец во април, зголемувајќи се за 25,3% од 27,8% во март. Економистите предвидоа зголемување од 15,2%.

Тоа го зголеми трговскиот суфицит на Кина на 84,8 милијарди долари минатиот месец, од 51,13 милијарди долари во март.

Импулсот беше солиден во првиот квартал, при што БДП на Кина растеше со годишна стапка од 5%, што е горниот крај од целниот опсег на владата за целата година, намалувајќи ја потребата за итни стимулации.

Но, дури и Кина, долго критикувана од трговските партнери за субвенционирано производство и ниски цени, не е имуна на влијанието врз куповната моќ на купувачите, бидејќи трошоците за гориво и транспорт растат.

Податоците за фабриките објавени минатиот месец покажаа дека цените на влезните производи останаа високи, особено за рафинирани производи и нафта, јаглен и хемикалии.

Стапките на невработеност, исто така, малку се зголемија, а малопродажбата – индикатор за потрошувачката – продолжи да биде под индустриското производство.