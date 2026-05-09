Силен раст на кинескиот извоз во април

09/05/2026 17:11

Растот на извозот на Кина се забрза во април, бидејќи фабриките брзаа да се соочат со порастот на странските нарачки од купувачи кои сакаат да складираат компоненти, поради стравувањата дека војната во Иран може дополнително да ги зголеми глобалните инвестициски трошоци.
Извозот се зголеми за 14,1% во однос на претходната година во долари, покажаа царинските податоци во саботата, надминувајќи го растот од 2,5% во март и растот од 7,9% што го прогнозираа економистите.

Кинеските извозници досега ги издржаа ефектите од конфликтот на Блискиот Исток, поткрепени од странските купувачи кои се борат да обезбедат залихи, но економистите предупредуваат дека колку подолго трае војната и колку подолго растат цените на енергијата, толку е поголем ризикот дека странската побарувачка ќе исчезне – оставајќи ја слабата домашна потрошувачка неспособна да ја пополни празнината.

Новите извозни нарачки се искачија на највисоко ниво за две години, покажаа одделни податоци за фабричката активност за април минатиот месец.

Увозот имаше уште еден силен месец во април, зголемувајќи се за 25,3% од 27,8% во март. Економистите предвидоа зголемување од 15,2%.

Тоа го зголеми трговскиот суфицит на Кина на 84,8 милијарди долари минатиот месец, од 51,13 милијарди долари во март.

Импулсот беше солиден во првиот квартал, при што БДП на Кина растеше со годишна стапка од 5%, што е горниот крај од целниот опсег на владата за целата година, намалувајќи ја потребата за итни стимулации.

Но, дури и Кина, долго критикувана од трговските партнери за субвенционирано производство и ниски цени, не е имуна на влијанието врз куповната моќ на купувачите, бидејќи трошоците за гориво и транспорт растат.

Податоците за фабриките објавени минатиот месец покажаа дека цените на влезните производи останаа високи, особено за рафинирани производи и нафта, јаглен и хемикалии.

Стапките на невработеност, исто така, малку се зголемија, а малопродажбата – индикатор за потрошувачката – продолжи да биде под индустриското производство.

Поврзани содржини

Одбележан денот на „станушина“, единствената македонска автохтона сорта грозје
Глобалните цени на храната растат трет месец по ред
Се ревидира Методологијата за проценка на вредност на недвижниот имот, што ќе значи за данокот на имот
Николоски: Нема проблем со керозин, имаме резерви за 90 дена
Имавме класична опструкција од финансиерот: Николоски за завршувањето на автопатот Кичево – Охрид
Откажани летови и повисоки цени поради недостиг на гориво, предупредува Асоцијацијата на германски аеродроми
Лагард изрази скептицизам во врска со дигиталната валута деноминирана во евра
„Попустот“ за горивата завршува на 18 мај, што потоа? Ако треба ќе разговараме за продолжување, вели Божиновска

Најчитани