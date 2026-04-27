Шведска масовно го дигитализираше својот образовен систем, но сега се откажува. „Писменоста е намалена“

Шведската влада се залага за враќање на физички книги, хартија и моливи во училниците, надевајќи се дека ќе го сврти падот на писменоста кај учениците. Сепак, зголемената зависност од аналогни алатки предизвика критики од технолошките компании, едукаторите и компјутерските научници, кои велат дека таквата промена може да ги загрози изгледите за вработување на учениците, па дури и да ѝ наштети на економијата на нордиската земја, пишува Би-Би-Си.

Во средно училиште во Нака, во близина на Стокхолм, матурантите вадат лаптопи од ранците, како и предмети за кои велат дека не ги користеле толку многу пред неколку години.

„Сега многу почесто се враќам дома од училиште со нови книги и трудови“, вели 18-годишната Софи. Таа додава дека еден наставник „почнал да ги печати сите текстови што ги користиме на час“, додека дигиталната платформа за учење на часовите по математика е заменета со работа исклучиво од учебници. Таа слика е во спротивност со репутацијата на Шведска како едно од технолошки најнапредните општества во Европа, познато по високото ниво на дигитални вештини и просперитетна стартап сцена.

Дигиталната револуција во училиштата

Лаптопите станаа вообичаени во шведските училници кон крајот на 2000-тите и почетокот на 2010-тите. До 2015 година, околу 80% од учениците во јавните средни училишта имаа пристап до личен дигитален уред.

Претходната влада предводена од социјалдемократите воведе задолжителна употреба на таблети во предучилишните установи во 2019 година за да ги подготви дури и најмладите деца за сè повеќе дигитален работен и приватен живот. Сепак, сегашната десничарска коалиција, која дојде на власт во 2022 година, го насочува образованието во поинаква насока.

„Всушност, се обидуваме да се ослободиме од екраните колку што е можно повеќе“, вели Јоар Форсел, портпарол за образование на Либералната партија, чиј лидер е министерот за образование на Шведска. „Со постарите деца на училишна возраст, можеби ќе ги користите малку повеќе, но со помладите деца, не мислам дека воопшто треба да користиме екрани.“ Владата често го користи слоганот „från skärm till pärm“, што во превод значи „од екран до корица“, тврдејќи дека наставата без екран создава подобри услови за концентрација и развој на вештини за пишување и читање.

Нови мерки и пад на писменоста Од 2025 година, предучилишните установи повеќе нема да бидат обврзани да користат дигитални алатки, а таблетите нема да им се даваат на деца под две години. Подоцна оваа година, ќе стапи на сила и забрана за мобилни телефони во училиштата, дури и за образовни цели. На училиштата веќе им се доделени повеќе од 2,1 милијарди круни (околу 200 милиони долари) во грантови за инвестирање во учебници. Новата наставна програма, дизајнирана за учење базирано на учебници, треба да се воведе во 2028 година. „Читањето вистински книги, пишувањето на хартија и правењето бројки на хартија е многу подобро ако сакате децата да го стекнат знаењето што им е потребно“, вели Форсел. Промената во пристапот доаѓа по консултациите со академските истражувачи и образовните организации. „Постои растечка свест за нарушувањата што технологијата ги предизвикува во училниците“, вели д-р Сисела Натли, невронаучник во Институтот Каролинска во Стокхолм. Таа истакнува дека учениците можат да ја изгубат концентрацијата и дека меѓународните истражувања сугерираат дека читањето од екран може да го отежни процесирањето на информациите.

Пад на тестовите PISA и предупредувања од експертите

Владата се надева дека враќањето кон традиционалните методи ќе го подобри угледот на Шведска на ранг-листата на PISA, мерење на Организацијата за економска соработка и развој (OECD). По падот во 2012 година и уште еден значителен пад во математиката и читањето во 2022 година, Шведска, иако сè уште е над просекот на OECD, забележа полоши резултати во писменоста од Велика Британија, САД, Данска и Финска. „Знаеме дека децата кои го поминале целиот свој образовен систем пред екрани заостануваат во меѓународните студии“, вели Форсел. Извештајот на OECD за образованието во Шведска во јануари оваа година заклучи дека учениците имаат корист од пристапот до дигитални алатки, но исто така ја истакна високата инциденца на дигитални одвлекувања на вниманието во училниците. Андреас Шлајхер, директор на OECD за образование, рече дека Шведска „едноставно вовела мноштво уреди и технологија во училниците без јасна педагошка цел или цел“.

Предупредувања од бизнисот

Стратегијата на владата предизвика жестока дебата во деловната заедница. Здружението на шведската индустрија за едукативни технологии предупредува дека помалку дигитално образование би можело да ги остави учениците недоволно подготвени за работните места во иднина. „Секој има потреба од основни дигитални вештини дури и за да влезе на пазарот на трудот“, вели Јани Јепесен, извршен директор на здружението, цитирајќи ја проценката на ЕУ дека 90% од работните места наскоро ќе бараат дигитални вештини.

Јепесен е исто така загрижен за влијанието врз претприемништвото, забележувајќи дека технолошките компании како Spotify би можеле да „се преселат на друго место“ ако не можат да ги најдат вистинските ИТ професионалци во Шведска.

Поделени ставови за иднината

Постои и прашањето за вештачката интелигенција (ВИ). Додека владата сака средните училишта да учат за можностите и ризиците од ВИ, некои критичари, како што е професорката Лине Стенлиден од Универзитетот Линкопинг, предупредуваат дека изоставувањето на ВИ од наставната програма за помладите деца би можело да создаде „дигитален јаз“. Форсел ја отфрла идејата, тврдејќи дека децата прво мора да ги совладаат основните вештини. „Можете да им дадете на луѓето можностите што нееднаквоста им ги лишува со тоа што ќе им обезбедите соодветно образование“, вели тој. Јепесен, сепак, го нарекува својот став „популистички“, тврдејќи дека дебатата за дигиталниот наспроти аналогниот јазик го одвлекува вниманието од други проблеми, како што е нееднаквата распределба на ресурсите.

Во Нака, мислењата меѓу дипломираните студенти се исто така поделени. „Интернетот некако ги презеде помладите генерации и забележав дека тие полесно ја губат концентрацијата“, вели 18-годишниот Алексиос. Но, други, како што е 19-годишната Јасмин, се за дигитално образование. „Треба повеќе да се фокусираме на компјутерите. Бидејќи, да бидеме реални, целиот свет користи компјутери“.