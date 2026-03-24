Шведска ќе ја одзема дозволата за престој поради „лошо однесување“

Владата одлучи да поднесе закон до Законодавниот совет со кој ќе се предложат построги и појасни барања за однесување (vandel) при доделување дозволи за престој. Предлогот предлага воведување на таков услов, што значи дека повеќе дозволи за престој може да бидат одбиени или поништени поради недостатоци во начинот на живот и однесување отколку што е случај денес.

„Огромното мнозинство од оние што имигрираат во Шведска ги почитуваат правилата и се важен дел од шведското општество. Сепак, некој што доаѓа и прави кривично дело или се однесува несоодветно го исцрпил шведското гостопримство. Шведска не е општество без барања“, вели министерот за миграција Јохан Форсел.

„Шведска со години им даваше дозволи за престој на луѓе што дојдоа со нечесни или дури и непријателски намери. Сега имаме намера да спроведеме дополнителни промени за да имаме подобри можности да ги протераме луѓето што го изгубиле правото да останат тука. Нашата земја не смее да биде засолниште за странци кои се занимаваат со криминал или покажуваат антисоцијално однесување“, вели Лудвиг Асплинг, портпарол за миграциска политика на Шведските демократи, пишува на официјалната веб-страница на шведската влада.

„Многумина доаѓаат во Шведска во потрага по подобар живот. Ако придонесуваат за заедницата, треба да имаат добри можности да останат, но во случај на несоодветно однесување, денешните промени создаваат предуслови за побезбедна Шведска“, вели Ингемар Килстрем, портпарол за миграциска политика на Христијанските демократи.

„Шведска е и треба да остане отворена земја, но мора да можеме да бараме од оние што доаѓаат да ги почитуваат законите и правилата“, вели Мартин Мелин, портпарол на политиката за правда на либералите.

Во предлог-законот, владата предлага нови правила што ќе го олеснат одбивањето и одземањето на дозволите за престој поради несоодветно однесување. Покрај криминалот, ова може да вклучува и непочитување на законите и другите прописи или владини одлуки, како што е злоупотреба на системите за социјално осигурување. Може да се однесува и на луѓе кои претставуваат закана за безбедноста или имаат неплатени долгови. Новиот услов би се однесувал на нови и постојни дозволи за престој врз основа на националното право. Дејствијата што укажуваат на несоодветно однесување пред стапувањето во сила на законот сами по себе нема да бидат доволни за проценката, туку може да бидат дел од целокупната проценка заедно со дејствијата по стапувањето во сила на законот. Одборот за миграција е одговорен за проценката, а одлуките може да се обжалат до Миграцискиот суд.

Владата, исто така, предлага дозволите за престој да можат да се одземат во повеќе ситуации отколку денес, вклучително и од причини што не се поврзани со однесувањето. Се предлагаат нови можности за одземање кога странски државјанин претставува закана за јавниот ред или безбедност, кога условите за дозволата повеќе не се исполнети или кога дозволата е издадена врз основа на лажни информации. Владата, исто така, предлага да се отстранат постојните ограничувања за одземање на дозволи поврзани со должината на престојот во Шведска.

Се очекува предложените измени во законот генерално да стапат во сила на 13 јули 2026 година.

