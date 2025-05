Шведска има најмногу победи, а ова се најубавите песни на Евросонг

Настапот на Селин Дион на Евровизија е малку збунувачки, бидејќи пејачката, со потекло од Канада, ја исполни Ne Partez Pas Sans Moi во име на Швајцарија. Но, тоа не го одзема квалитетот на самата песна. Тоа не беше комерцијален успех, но вокалниот талент на Дион е очигледен насекаде, бидејќи таа ја носи мелодијата со нејзиното неверојатно пеење . Нејзината победа на Евровизија во 1988 година ја подготви за многу успешни 90-ти, за време на кои таа стана познато име со хитовите како My Heart Will Go On и The Power Of Love, но нејзиниот настап на Евровизија му покажа на светот за што таа е способна, подарувајќи ни една од најдобрите евровизиски песни на сите времиња.

Think About Things стана една од најголемите хитови во 2020 година. Со заразен ритам и и бас линија, песната веднаш стана вирална на TikTok – и сè уште ни е заглавена во нашите глави . За жал, Изборот за песна на Евровизија во 2020 година беше откажан по избувнувањето на КОВИД-19, па на песната и беше ускратена нејзината навидум неизбежна победа и официјалното место меѓу најдобрите евровизиски песни.

11: DAÐI OG GAGNAMAGNIÐ: THINK ABOUT THINGS (ICELAND, 2020)

Making Your Mind Up го освои само победничкото место со мала разлика од четири поени, но го издржа тестот на времето. Во текот на настапот двајцата машки членови на групата ги соблекоа здолништата на двете женски членки, откривајќи кратки мини здолништа Непредвидливата изведба несомнено и помогна на групата да ја заработи својата тесна победа, поставувајќи тренд за уметниците желни да ги поместат границите за привлекување внимание на ледачите.

3: BUCKS FIZZ: MAKING YOUR MIND UP (UK, 1981)

24: MÅNS ZELMERLÖW: HEROES (SWEDEN, 2015)

Благодарение на незаборавниот настап во кој Зелмерлов пееше на затеемнета сцена со исцртана фигура, електро-поп-енергијата (и рефренот на Heroes за кревање раце) навистина го заслужи своето место меѓу најдобрите евровизиски песни.

25: JOHNNY LOGAN: HOLD ME NOW (IRELAND, 1987)

Во 1987 година, ирскиот пејач Џони Логан одлучи повторно да победи на Евровизија за својата земја, со бујната балада за пијано Hold Me Now. Тој веќе беше победник и претходно, во 1980 година, со What’s Another Year?, но Логан беше видливо обземен од емоции кога победи по втор пат, добивајќи 172 поени за Hold Me Now.

26: HELENA PAPARIZOU: MY NUMBER ONE (GREECE, 2005)

Комбинирајќи го современиот вкус на денс-поп со домородните грчки фолк звуци, My Number One беше победничкиот запис на Хелена Папаризу во 2005 година, означувајќи го првиот пат кога Грција некогаш победила на изборот за Песна на Евровизија.Подоцна, достигнувајќи го осмото место на топ-листата на американскиот Billboard Hot Dance Club Play, My Number One се рангира меѓу најдобрите евровизиски песни поради успешното спојување на богатото културно наследство на Грција со меѓународните танцови трендови.

27: CLIFF RICHARD: CONGRATULATIONS (UK, 1968)

По успешната победа на Евросонг во 1967 година со куклата на стринг на Сенди Шо, дуото Бил Мартин и Фил Колтер работеа со продуцентот Нори Парамор на песната за Клиф Ричард со која тој настапи на Евровизија 1968. За Англија. Песната веднаш се пласира на прво место во Обединетото Кралство пред да се одржи натпреварот, продавајќи еден милион копии ширум светот и брзо стана огромен меѓународен хит. Како јасен претендент меѓу најдобрите евровизиски песни таа година, Congratulations се сметаше за фаворит за победа, но на крајот загуби од шпанската La La La, испеана од Масиел, за само еден поен.

28: THE OLSEN BROTHERS: FLY ON THE WINGS OF LOVE (DENMARK, 2000)

Како двајца од најстарите изведувачи кои учествувале на Изборот за Песна на Евровизија, во 2000 година, браќата Олсен ја исполнија поп-балада придружувана од акустична музика, во која се појавуваат повремени напливни на тажни флејти. Победувајќи на натпреварот во 2000 година со 195 гласови, Fly On The Wings Of Love подоцна беше прогласена за една од најдобрите евровизиски песни.

29: EIMEAR QUINN: THE VOICE (IRELAND, 1996)

Ирскиот текстописец Брендан Греам има победничка форма кога станува збор за пишување на најдобрите евровизиски песни: во 1994 година тој го напиша победничкиот хит на Чарли Мекгетиган и Пол Харингтон, Rock’n’Roll Kids, а во 1996 година го продолжи со The Voice. Заокружувајќи го евровизискиот натпревар во 1996 година со 162 поени, The Voice го одбележа седмиот и (моментално) последен пат кога Ирска стана победник на Евровизија.

30: LORDI: HARD ROCK HALLELUJAH (FINLAND, 2006)

Можеби еден од најнеконвенционалните победници на Евровизија, финската хеви метал група Лорди го зафати светот со нивниот настап во 2006 година, Хард Рок Халелуја. Настапувајќи во своите иконски маски и костими, групата не само што ја зачува анонимноста, туку и ги исплаши децата ширум светот. Облеките – подеднакво соответни за хорор филм кли натпревар на песна на кич – ја додадоа победата која можеби не ги исполнуваше сите нормални услови на најдобрите евровизиски песни, но сепак обезбеди забавно и екстравагантно шоу, кое докажува дека хеви металот може да биде мелодичен и дека Евровизија не е место само за поп музика.