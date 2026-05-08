Швајцарија на референдум: Дали да го ограничи населението на 10 милиони?

Швајцарските гласачи се подеднакво поделени околу тоа дали да го поддржат предлогот за референдум за ограничување на населението на Швајцарија на 10 милиони, покажаа резултатите од анкета за испитување на јавното мислење објавени во петокот.

Швајцарската влада се спротивставува на иницијативата, поддржана од десничарската Швајцарска народна партија (SVP), која ќе оди на референдум на 14 јуни, велејќи дека тоа ќе ја оштети соработката со Европската Унија, нејзиниот клучен трговски партнер, и ќе ѝ наштети на економијата.

Предлогот предвидува дека населението со постојан престој не смее да надмине 10 милиони пред 2050 година и дека Швајцарија треба да го прекине договорот за слобода на движење со ЕУ.

Ново истражување на агенцијата за анкети GfS Bern за јавниот радиодифузен сервис SRG, спроведено од 20 април до 3 мај, покажа дека 47 проценти од 19.728 испитаници се за предлогот, а 47 проценти се против. Останатите не изразија мислење. Анкетата имаше маргина на грешка од плус или минус 2,8 процентни поени, објави Reuters.

Анкета објавена од друг институт за анкети кон крајот на април покажа мало мнозинство во корист на иницијативата.

Загриженоста за брзиот раст на населението и притисокот врз јавната инфраструктура ја поттикнаа поддршката за предлогот, иако бизнис групите предупредуваат дека тоа ќе го поткопа просперитетот.

Населението на Швајцарија неодамна надмина 9 милиони, а официјалните бројки покажуваат дека странските државјани ќе сочинуваат повеќе од 27 проценти од вкупниот број до 2024 година.

СВП, најголемата партија во Швајцарија, се спротивставува на поблиската интеграција со ЕУ, прикажувајќи ја како закана за швајцарскиот суверенитет и извор на прекумерна регулација.

Швајцарските пратеници дебатираат за договор меѓу Швајцарија и ЕУ, кој треба да се постигне кон крајот на 2024 година, а кој би ја продлабочил економската интеграција на земјата.

Владата сака Швајцарија да ги зајакне врските со ЕУ за да помогне во заштитата на економијата во услови на неизвесност делумно поттикната од трговските политики на администрацијата на претседателот Доналд Трамп. Во 2025 година, Вашингтон ја погоди Швајцарија со највисоки царини во Европа.