Шукова ќе ја враќа славата на МКЦ, на младите и пензионерите ќе им дава ваучери за културни настани

Кандидатката за градоначалничка на Скопје, Каја Шукова, денеска пред Младинскиот културен центар се сретна со претставници од културната сцена, со кои разговараше за тоа што му е потребно на главниот град за да заживее како вистински град на културата, се наведува во соопштението од СДСМ.

„Културата не треба да биде привилегија. Културата треба да биде право за секој граѓанин на Скопје“, истакна Шукова, нагласувајќи дека најголемиот дел од културните настани денес се концентрирани во центарот на градот и дека мора да се обезбеди нивна децентрализација.

„Треба да понудиме културни содржини во сите овие јавни отворени простори… со мобилни сцени, со подвижни платоа и разни други мобилни технички средства можат многу лесно да станат културни центри“, рече Шукова, посочувајќи дека Скопје има огромен потенцијал за културни настани на отворено.

Таа се заложи за воведување културни ваучери за младите и пензионерите: „Сметам дека тоа може да се спроведе и сега, културни настани во градот да бидат достапни за младите и возрасните.

Шукова се осврна и на значењето на МКЦ: „Младинскиот културен центар мора да се врати на своите славни патеки, кога тука просто бруеше и младинската култура и новите креативни идеи. Јас би рекла Младинскиот културен центар да биде симбол на младите и на културата во Скопје“, заклучи Шукова, испраќајќи силна порака за обновување на градот преку културата, инспирирана од стихот: „Градот убав пак ќе никне. Скопје – радост ќе бидеш.“

СДСМ стои зад визијата на Шукова за културно Скопје, отворено за сите граѓани, со живи јавни простори, пристапна култура и обновен МКЦ – како симбол на иднината.