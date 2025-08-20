Што се крие зад винтиџ изгледот на Тејлор Свифт за новиот албум: Стилист од Вегас открива

За Тејлор Свифт, новиот албум повикува на нова модна ера. И за да го канализира сјајот и гламурот на танчерка од Лас Вегас за „The Life of a Showgirl,” таа и долгогодишниот стилист Џозеф Касел Фалконер се свртеа кон вистинска икона на шоубизнисот.

Во неколку блескави фотографии за нејзиниот претстоен албум, Свифт позира во еден од костимите на легендарниот дизајнер Боб Маки од познатата спектакуларна претстава „Јубилеј!“ од Син Сити – која се одржуваше од 1981 до 2016 година, што ја прави најдолготрајната претстава во историјата на Вегас.

Украсена со кристали и со претерана боа од пердуви, костимот на Свифт е еден од над 1.000-те костими кои Маки и ко-дизајнерот Пит Менефи ги дизајнираа за раскошната ревија, која беше инспирирана од Зигфелд Фолис од почетокот на 1900-тите.

Стилистот и роден во Лас Вегас, Хозе Родриго, има лично познавање на „револуционерните, прекрасни“ моди на Маки. Работел на „Jubilee!“ како гардеробер во 2010-тите, а подоцна позајмил од архивите на гардеробата на шоуто за резиденциите во Вегас на кралицата на бурлеската Дита Вон Тиз и филмот од 2024 година „The Last Showgirl“, во кој глуми Памела Андерсон.

„Она што навистина горазликува Маки (ја облекуваше на концерти и Шер) од сите други е тоа што гледаме 40 години како овие костими се активно користени, носени и архивирани – а сепак кога ја избришавме прашината од нив, живоста, дизајнот и структурата [сè уште беа таму]. Тие беа дизајнирани со најдоброто од најдоброто“, вели Родриго за Page Six Style.

„Тој е мајстор во својот занает, а неговите дизајни издржале децении.“

Како што самиот Маки сподели на Инстаграм во понеделник, костимот на Свифт бил носен за време на секвенцата „Jewel Finale“ од „Jubilee!“, а неговиот градник, долна облека и ленти за рака се изработени од француска жица со розеникава боја на ткаенина за ефект на провокативна голотија.

„Постои почит што се влева во овие костими; нешто што Дита и Пам го сакаа е тоа што секој костим сè уште ги има имињата на сите шоу девојки што го носеле тој костим низ годините [внатре]“, вели Родриго, додавајќи дека зачувувањето на тие посебни елементи додека облеката била под кроење и поправки се покажало како предизвик.

„Многу од архивските парчиња, за жал, со текот на времето изгубиле многу од оригиналните додатоци што оделе со нив. Требало да се набават многу пердуви, многу кристали и синџири требало да се исчистат“, се сеќава тој. (Забавен факт: Толку многу кристали Сваровски беа користени за оригиналните костими „Jubilee!“ што во 1981 година, годината кога се отвори шоуто, имаше светски недостиг од камења.)

„Шоуто беше затворено, а костимите архивирани речиси 10 години пред Дита да дојде и да ги избрише од прашина, па навистина, заслугата треба да ѝ се припише на неа за вистинското оживување на танчерската [естетика]“, додава Родриго.

Можно е Фон Тис да биде заслужна и за тоа што ја поврза Свифт со нејзиниот сопствен изглед „Jubilee!“; двојката претходно соработуваше на музичкото видео „Bejeweled“ на добитничката на Греми во 2022 година.

„Се потрудив и работев со нејзиниот костимограф за да го составам вистинскиот вид гардероба за верзија со PG-оцена на она што го правам со чашата за мартини. Ја користевме мојата костимографка, Кетрин Д’Лиш, за сите изгледи со кристали Сваровски што беа прикажани“, изјави Фон Тис за Page Six Style следната година.

„Знаете како е во шоу-бизнисот; многу луѓе едноставно ве ставаат на нивната табла за расположение и се силно „инспирирани“, но она што ми се допадна е тоа што [Свифт] беше многу упорна да го насочи вниманието кон мене, со почит. Таа воведе цела нова генерација во она што го правам, па затоа сум многу благодарна за тоа.“

И она што го прават Фон Тис и нејзините колеги бурлескни уметници не е лесно; Родриго ни кажува дека автентичните ансамбли на танчерки како оние што се користат во „Јубилеј!“ можат да тежат од 10 до 40 фунти поради тие тешки украси, што значи дека облекувањето бара одредена „кореографија“.

„Не можете само да ставите работи на себе“, објаснува тој. „Почнувате со мрежасти чевли и очигледно ви треба танга под мрежичките. Потоа, покрај тоа, имате уште една танга што ги има сите кристали. Потоа ги додавате потпетиците. Тоа е речиси како печење; мора да ја додадете секоја состојка, секој додаток, за да го направите изгледот.“

Што го поставува прашањето: Дали Свифт и нејзиниот тим го погодија рецептот за танчерка за снимањето на нејзиниот нов албум?

„Не мислам дека можеа да направат подобра работа“, вели Родриго.

„Сè беше навистина, навистина внимателно осмислено, а начинот на кој таа носи сè – начинот на кој беше стилизирано – е, мислам, верен на оригиналот. Сè уште постои таа почит кон оригиналниот дизајн.“