Што е документот со Британија – договор или спогодба?

Се појави недоумици што претставува документот потпишан со Велика Британија, кој е на дневен ред на пленарна седница на Собранието – дали е меѓународен договор или спогодба. Името на документот, кој го испратил премиерот Христијан Мицкоски до собранието, не е договор за стратешко партнерство, туку за „партнерство за реализација на инфраструктурни проекти“.

СДСМ ги изнесе дилемите за што, всушност, станува збор.

„Не може да се зборува за ратификација на меѓународен договор кога во македонската верзија стои дека станува збор за договор меѓу двете влади, додека во англиската е користен терминот ‘arrangement’, односно спогодба“, нагласи координаторот на пратеничката група на СДСМ, Оливер Спасовски, на денешната собраниска седница.

„Сметам дека треба да имаме јасна претстава за тоа што сакаме да гласаме денеска, и како и на кој начин да постапиме. Зошто? Имаме повикување на членовите од Уставот и од Деловникот, коишто се однесуваат на меѓународен договор. Во самиот договор стои дека преводот на двата текста е со исто значење. Но, во македонскиот текст стои дека е договор ‘Предлог-закон за ратификација на договорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, во врска со партнерството за реализација’, а во англиската верзија стои ‘arrangement’, односно ‘спогодба’, и не може да се толкува како меѓународен договор. Тоа е првата работа“, рече Спасовски.

Втората работа на која што укажа Спасовски е различно потпишаната функција, што според него го прави договорот ништовен.

„Ако ги погледнеме двете верзии, посебно ако ја видиме англиската верзија, каде што е потпишан договорот, ова е ништовен документ. Зошто е ништовен документ? Затоа што пишува дека го потпишал ‘Vice President of the Republic of North Macedonia’. Ние како држава немаме потпретседател на Република Северна Македонија. Таква функција имаше Љупчо Георгиевски. А во македонската верзија стои дека го потпишал „Заменик-претседател на Владата на Република Северна Македонија“. Ако е вака, тогаш нема апсолутно важност ваков еден договор — или спогодба, како сакате наречете го — и тоа ќе мора да се исправи“, рече Спасовски.

Пратеничката група на СДСМ побара пауза од 1 час за да Собранието и Владата да ги разјаснат ваквите недоследности.

Претходно, Левица соопшти дека нема да го поддржи овој договор бидејќи е „катастрофално штетен за државата“.