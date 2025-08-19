Што би се случило ако Америка почне да ги лажира своите економски податоци? Еве што се случи кога други земји го направија тоа

Лажењето на вашите кредитори е доволно лоша идеја кога сте поединец. Уште полошо е кога сте земја.

Тоа е пораката што ја упатија критичарите на претседателот Доналд Трамп откако тој го отпушти шефот на Бирото за статистика на трудот на САД овој месец по разочарувачките податоци за работните места. Иако нема индикации дека податоците се наместени (освен тврдењата од Белата куќа) – или дека ќе бидат наместени во иднина – номинацијата на Белата куќа на партиски функционер да ја води владината агенција за економски податоци беше доволна за да ги загрижи глобалните економски и финансиски кругови.

Постои историски преседан за тој страв. Земји како Грција и Аргентина беа казнети од инвеститорите за објавување на измислени бројки во минатото.

„Претседателот Трамп само што направи една многу негативна станица по лизгава патека“, изјави за Си-Ен-Ен Алан Блиндер, поранешен потпретседател на Федералните резерви. „Следната загриженост ќе биде манипулацијата“ со податоците.

Во прашање е здравјето на економијата на која се потпира речиси секој човек на земјата, директно или индиректно. Американската економија влијае на сите, од Американците во раскошните облакодери на Менхетен, до, буквално, собирачите на ѓубре што живеат во сиромашните населби во земјите во развој.

Но, додека Грција е позната по тоа што фалсификуваше за влез во еврозоната, а Аргентина до ден-денес е вовлечена во правни спорови околу сопствените лажни бројки, тука постојат клучни разлики: американската економија е најголема во светот, поткрепена од својата глобална доминација и долгогодишна моќ.

Администрацијата на Трамп вели дека отпуштањето на Ерика Мекентарфер не било заради политика, туку податоците од BLS да бидат поригорозни и поточни.

„Историски абнормалните ревизии во податоците од BLS во текот на изминатите неколку години од Ковид-19 ја доведоа во прашање точноста, веродостојноста и довербата на BLS. Претседателот Трамп верува дека бизнисите, домаќинствата и креаторите на политики заслужуваат точни податоци за да бидат информираат при донесување одлуки и дека тој ќе ја врати довербата на Америка во BLS“, изјави портпаролката на Белата куќа, Тејлор Роџерс, во изјава за Си-Ен-Ен.

Сепак, економистите предупредуваат дека Соединетите Американски Држави сега се наоѓаат на еден вид раскрсница, чекајќи да видат што ќе се случи со сериите податоци што економистите ги пофалија како златен стандард, дури и ако многумина се согласуваат дека ажурирањето и модернизацијата на моделот би можеле да донесат големи подобрувања во точноста на податоците.

„Нема замена за веродостојни владини податоци“, рече Мајкл Хејдт, водечки аналитичар за суверенитет во агенцијата за рејтинг Морнингстар ДБРС.

Грција и Аргентина

Во 2004 година, Грција призна дека имала лажни бројки за својот национален дефицит и долг за да се квалификува за влез во еврозоната во 2001 година.

Но, лажирањето на бројките не заврши тука. Именуван во грчката статистичка агенција во 2010 година, економистот Андреас Георгиу донесе смела одлука: Тој работеше на објавување бројки за дефицитот што се совпаѓаа со реалноста. По години неверодостојни бројки што ја направија идејата за официјални грчки податоци глобална критика, неговите напори беа навистина изненадувачки. Она што следеше беа години правни борби, а тој беше гонет за наводно зголемување на бројките за дефицитот на земјата. Дури и самата ЕУ ја осуди Грција за лажните податоци.

Фалсификувањето значително ги влоши ефектите од глобалната финансиска криза од 2008 и 2009 година во Грција. Кредиторите, загрижени за тоа какви би можеле да бидат вистинските јавни финансии на Грција, се воздржаа, барајќи сè повисоки каматни стапки за да ги држат грчките обврзници. Мерките за штедење што ги побараа Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд за спасување на Грција ги налутија обичните граѓани.

Сликите од Грци како се бунат на улиците, палат автомобили и го изразуваат својот бес, ги истакнаа опасностите.

Во Аргентина, обвинувањата за неверодостојни податоци за инфлација и економски раст ја следат третата по големина економија во Латинска Америка со децении, плашејќи ги инвеститорите и покрај богатството од природни ресурси. Тогашниот претседател Нестор Кирхнер ја деградираше лицето задолжено за подготовка на податоците за инфлацијата затоа што таа (правилно) објави зголемување на цените во 2007 година. Сите, од обични граѓани до глобални инвеститори, ги третираа официјалните податоци за инфлацијата како сомнителни со години потоа.

Тоа придонесе кредитниот рејтинг на земјата да остане на територијата на ѓубре со години – еден од факторите што инвеститорите обично ги наведуваат за да наплатат повеќе пари од земјата за да ѝ позајмат пари. (Во случајот на Аргентина, претходните суверени неплаќања беа исто така главен фактор. Несигурните податоци за инфлацијата, на крајот на краиштата, не се случија во вакуум.)

Тоа е важно за обичните луѓе бидејќи краткорочниот и долгорочниот долг, без разлика дали од федералната влада до малите градови и населби, може да помогне во финансирањето на сè, од нови училишта до патишта до основни услуги. Кога заемодавателите ја исклучуваат славината за пари – или наплаќаат скапо за пристап – тоа значи дека обичните луѓе на крајот ја плаќаат цената.

Но, Соединетите Американски Држави се далеку од повторување на кое било од сценаријата, рече Роберт Шапиро, претседател на економската советничка фирма „Сонекон“ и поранешен заменик-министер за трговија за економски прашања под претседателство на Бил Клинтон.

Кога се откри дека податоците се лажни и во Грција и во Аргентина, тие економии веќе беа во ужасна состојба, истакна Шапиро.

„Значи, влијанието на тоа што пазарите повеќе не можеа да се потпрат на податоците беше малку помало бидејќи пазарите веќе се повлекуваа од инвестициите и вработувањето.“

Економијата на САД расте, достигнувајќи релативно робусна годишна стапка од 3% во вториот квартал. И со над 30 билиони долари, американската економија има тежина која ја немаат ни Грција ниту Аргентина.

„Ние сме најголемата економија во светот. Ние сме убедливо најголемиот финансиски центар во светот“, рече Шапиро.

Глобален стандард

Трамп ја отпушти д-р Ерика Мекентарфер, комесарката на Бирото за статистика на трудот, кратко откако извештајот за работни места од 1 август покажа значително побавен раст на работните места од очекуваниот за јули – и значителни надолни ревизии на податоците од јуни и мај. Трамп ја обвини Мекентарфер, без докази, за манипулирање со извештаите за „политички цели“.

Аналитичарите не се согласуваа. САД се „светски лидер во обезбедувањето висококвалитетни податоци“, рече Хејдт. „БЛС, особено, е еден вид институција од светска класа… САД долго време се еден вид златен стандард за податоци“.

Вилијам Бич, поранешен комесар на Трамп за БЛС, претходно изјави за Си-Ен-Ен дека „нема начин“ Мекентарфер или други да ги манипулираат податоците. „Додека комесарот го види бројот, сите се подготвени, се заклучени во компјутерскиот систем“, рече тој. „Комесарот воопшто нема практична работа“.

Но, големите ревизии во податоците на бирото предизвикаа сомнеж, не само овој месец, туку и во минатото. На пример, прелиминарната годишна ревизија во август 2024 година покажа дека американската економија додала 818.000 помалку работни места во текот на изминатата година отколку што беше претходно објавено.

Овие видови големи ревизии може да укажуваат на подлабоки проблеми, како на пример како БЛС ги добива своите податоци и ги гради своите економски модели, рече Кетрин Руни Вера, главен пазарен стратег и главен економист во компанијата за финансиски услуги StoneX.

„Неколку економисти и истражувачки тимови со кои лично соработувам ги означија овие како структурни проблеми со податоците долго пред вклучувањето на Трамп или отпуштањето на шефот на BLS“, изјави Руни Вера за Си-Ен-Ен.

Шапиро забележа уште еден недостаток: намалување на буџетот. BLS веќе изјави дека ќе го намали собирањето на некои податоци бидејќи има помалку луѓе. Тоа, пак, значи дека може да потрае подолго време за да се дојде до конечни бројки за објавување на податоците.

Во случајот со извештајот за работни места, големите компании обично прво одговараат со информации. Помалите компании имаат тенденција да заостануваат. „И така добивате многу одговори што доаѓаат по датумот кога е објавена првичната проценка“, рече тој, што доведе до ревизии.

Сепак, САД имаат други извори на податоци, и јавни и приватни, за да се добие поцелосна слика за економијата. Шапиро посочи на Бирото за попис и Бирото за економски анализи.

„Овие институции се составени практично 100% од статистичари и економисти“, рече Шапиро. „Тие се апсолутно неполитички на своите работни места“. (Си-Ен-Ен)