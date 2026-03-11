Шпанија го повлече трајно амбасадорот од Израел

Шпанија трајно го повлече својот амбасадор во Израел во вторник, откако односот меѓу двете земји се влоши поради противењето на Шпанија на нападите на САД и Израел врз Иран.

Амбасадорот беше повикан назад во Шпанија минатиот септември, поради дипломатскиот спор околу шпанските мерки за забрана на авиони и бродови за носење оружје во Израел од неговите пристаништа или воздушен простор поради израелската воена офанзива во Газа, што израелскиот министер за надворешни работи Гидеон Сар ја оцени како антисемитска. Овој вторник Шпанија објави соопштение во својот службен весник дека позицијата на амбасадорот е прекината.

Министерството за надворешни работи на Шпанија соопшти дека нејзината амбасада во Тел Авив ќе ја води вршител на должноста амбасадор во догледна иднина. Овој потег го означува најновото заострување на дипломатските односи меѓу двете земји, кои се многу затегнати откако Израел го започна нападот врз Појасот Газа во октомври 2023 година.