Шон Бејкер е првиот човек кој освоил четири Оскари за еден филм

ШОН Бејкер стана првиот човек кој освоил четири Оскари во иста година за ист филм. Бејкер доби Оскар за оригинално сценарио, филмска монтажа, режија и најдобар филм. Ова го става на исто ниво со друг познат режисер – Волт Дизни.

Но, додека Дизни освои четири Оскари во истата вечер во 1953 година за четири филма (The Living Desert, The Alaskan Eskimo, Bear Country i Toot, Whistle, Plunk and Boom), Бејкер освои четири награди за истиот филм. Исто така, Дизни беше номиниран таа година за Ben and Me и Rugged Bear.

Кога Бејкер ја прифати наградата за најдобар режисер, тој се заблагодари на Академијата за признавањето на независниот филм „Анора“.

Иако е многу невообичаено филмски режисер да добие Оскар за монтажа, тоа не е без преседан. Покрај наградата за режија, Алфонсо Куарон доби Оскар за монтажа во 2013 година со монтажерот Марк Сангер за „Гравитација“, додека Џејмс Камерон, покрај Оскарите за најдобар филм и режисер, беше еден од тројцата што добија Оскар за монтажа за неговиот еп „Титаник“ од 1997 година.

Режисерот Бонг Џун Хо речиси го израмни рекордот на Бејкер во 2020 година со Паразит, кој освои Оскар за најдобар филм, режисер, оригинално сценарио и меѓународен филм. Меѓутоа, бидејќи Оскарот за меѓународен игран филм технички оди во земјата, а не кај режисерот, Бонг освои три Оскари наместо четири, бидејќи една награда отиде во Јужна Кореја.

Покрај наградите на Бејкер, Мајки Медисон ја освои и Оскар за најдобра женска улога, а Јура Борисов беше номиниран за најдобра споредна машка улога.