Шерон Стоун ги покажа синовите на најновата премиера

Синовите на Шерон Стоун излегуваат да ја поддржат својата мајка!

67-годишната актерка беше придружувана на црвениот тепих од нејзините три сина, Роан (25), Лерд (20) и Квин (19), во ретко јавно појавување заедно на премиерата на „Никој 2“ во Лос Анџелес во понеделник, 11 август.

Момчињата беа елегантно облечени во костуми за таа пригода и изгледаа расположени додека позираа за фотографии со својата мајка на црвениот тепих.

Сите тројца носеа костуми, при што Роан се одлучи за розова, додека Лерд носеше сива карирана дворедна облека, а Квин носеше темно сина пругаста облека. Шерон изгледаше елегантно во долга темно сина облека, дополнета со голема златна чантичка и нараквица.

На премиерата во Лос Анџелес присуствуваа и ко-ѕвездите на Шерон во долгоочекуваното продолжение, Боб Оденкирк, Кони Нилсен, Кристофер Нилсен, РЗА од „Ву-Танг клан“ и Колин Хенкс.

Шерон го посвои својот најстар син Роан со нејзиниот поранешен сопруг Фил Бронштајн во 2000 година. Откако двојката се разведе во 2004 година, актерката ги посвои и Леирд и Квин.

Последното појавување на Шерон на црвениот тепих со своите синови доаѓа откако таа сподели слатка фотографија од своите синови од минатото на Инстаграм кон крајот на јуни. Таа беше фотографирана како седи со нив како млади момчиња на стол на отворено во шума, додека тие носеа соодветни облеки.