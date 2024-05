Шер ја доби правната битка против вдовицата на Сони Боно

Шер ја доби својата долгогодишна тужба за авторски права против вдовицата на Сони Боно поради исплати на авторски права од каталогот Sonny & Cher, одлучи во средата федералниот судија во Централниот округ на Калифорнија.

Спорот поврзан со тужбата на Шер датира многу години наназад. Кога таа и Сони го договорија разводот во 1978 година, беше утврдено дека Шер има право на 50 отсто од акциите во каталогот за издавање Sonny & Cher. Откако Сони почина во 1998 година, наследниците на Шер и Боно склучија партнерство за песните. Но, во 2016 година, Мери Боно ги искористи „правата за престанок“ на Законот за авторски права, што им овозможува на текстописците или нивните наследници да ја вратат контролата врз нивните издавачки права во САД по 35 години. До 2021 година, Мери Боно тврдеше дека преку тие права за раскинување може да престане да плаќа авторски права, а Шер последователно ја тужеше.

Според пресудата од средата, американскиот окружен судија Џон Кронштат утврди дека Шер има право на тие авторски права дури и со искористените права за раскинување, поддржувајќи ја привремената пресуда што ја донесе во февруари.

Сони и Шер беа активни од раните шеесетти до нивниот развод, за кое време Сони Боно напиша неколку од најголемите хитови на дуото, вклучувајќи ги „I Got You Babe“, „Baby Don’t Go“ и „The Beat Goes On“. Во 2015 година, Ролингстоун ги стави Сони и Шер на 18-то место на листата на најдобри дуа на сите времиња.

Според пресудата од средата, има околу 418.000 долари хонорари што би и биле исплатени на Шер од 30 јуни 2022 година. (Ролингстоун)