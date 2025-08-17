Шефот на ФЕД под се поголемен притисок 

Прашањето колку пати американската централна банка ќе ги намали каматните стапки оваа година станува сè порелевантно.

Повеќето аналитичари предвидуваат две намалувања, а намалувањето во септември веќе не е сигурно по објавувањето на PPI во четврток. Претседателот на Чикашкиот ФЕД, Остан Гулсби, потврди дека ФЕД сè уште се бори со прашањето дали царините само привремено ќе ја зголемат инфлацијата или дали станува збор за потраен феномен што влијае на монетарната политика на ФЕД.

Во овој контекст, традиционалниот августовски симпозиум на водечките централни банкари во Џексон Хоул, кој ќе трае од 21 до 23 август, ќе биде многу важен. Што ќе каже гувернерот Џером Пауел? Дали пазарот на трудот се лади премногу брзо? Дали инфлацијата моментално е надвор од својата „зона на удобност“?

Се чини дека влоговите овој пат ќе бидат повисоки од вообичаеното во Џексон Хоул. Секако не му беше лесно на Пауел во последно време, особено со притисокот од Трамп и неговата администрација да ги намали каматните стапки.