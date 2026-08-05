Шарлот Казираги, внуката на Грејс Кели, влегува во ново поглавје со нова љубов 

Монако – Четириесет години и прекрасно сигурно звучат како вистина за гламурозната Шарлот Казираги. Внуката на принцот Алберт од Монако и внука на Грејс Кели го прослави својот 40-ти роденден на 3 август. Додека ја врти страницата на своите 30-ти, амбасадорката и портпаролка на Шанел остава зад себе една деценија во која ја објави својата прва самостојна книга, „La fêlure“, ја застапуваше својата страст за читање и филозофија, го поздрави своето второ дете, како и се омажи, а подоцна се раздели од својот сопруг.

Сега, ќерката на принцезата Каролина влегува во нова деценија… ново поглавје кое вклучува нова романса.

Минатиот април, Шарлот јавно ја објави својата врска со францускиот романописец Николас Матие. Двајцата беа видени во кантри клубот „Монте Карло“, Рокбрун-Кап-Мартин, гледајќи натпревар помеѓу Јаник Синнер и Томас Машак. Тие се вратија на турнирот следниот ден, каде што им се придружија синот на Николас, Оскар, и помладата сестра на Шарлот, принцезата Александра од Хановер и нејзиното долгогодишно момче Бен-Силвестер Штраутман.

Нова врска

Иако Мастерсот Ролекс Монте Карло во 2026 година го означи првиот заеднички јавен настап на Шарлот и Николас, тие беа актуелни повеќе од две години до тој момент. Во март 2024 година, „Париз Меч“ објави фотографии од двојката во кафуле во Париз. Неколку месеци подоцна, во јули, авторот, според „Париз Мач“, беше прашан за „јазот помеѓу неговите левичарски убедувања“ и раскошот на Монако, на што тој одговори (преведено на англиски): „Љубовна приказна не е трансфер на фудбалски тим: не го менувате дресот, платата и убедувањата преку ноќ“.

Веста за романсата на Шарлот и Николас дојде помалку од два месеци откако Вочи објави дека членката на кралското семејство од Монако се разделува од својот сопруг, Димитри Расам. Според весникот, таа и филмскиот продуцент „минувале низ тежок период“ веќе некое време, а Димитри е опишан како го поминувал „целото време работејќи“. Поранешната двојка наводно „немала семеен живот“, што се вели дека „многу ја оптоварувало“ Шарлот.

Брак во нејзините 30-ти години

Шарлот се омажила за Димитри, син на француската актерка Карол Буке, на граѓанска церемонија во Принцовата палата во Монако во 2019 година. Религиозна церемонија подоцна се одржала во Сен Реми де Прованс, Франција. Помалку од една година пред нивната венчавка, Шарлот и Димитри го добиле своето прво заедничко дете, синот Балтазар. Шарлот има постар син, Рафаел Елмалех, од претходна врска со комичарот Гад Елмалех. Имала 27 години кога станала мајка за прв пат во 2013 година.

По разделбата од Димитри, Шарлот признала за „Телеграф“ дека „читањето многу писателки ѝ помогнало“ „да не живее според очекувања и пресуди“. Таа рече: „За мене е важно да се биде ослободен од одредени конвенции.“

Кога станува збор за љубовта, Шарлот еднаш изјави за Vogue Mexico дека не сака да дава „дефиниции што луѓето би можеле да ги сфатат како форма на мудрост или водство“. Сепак, таа сподели зборови од поетот Рајнер Марија Рилке за кои верува дека ја дефинираат „многу добро“: „Љубовта на едно човечко суштество кон друго е можеби најтешкиот тест за секој од нас. Тоа е највисокото сведоштво за себе, врховниот тест за кој сите други се само подготовки.“