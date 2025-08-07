Шарлиз Терон наполни 50 години – ѝ сеуште е најубавата во Холивуд

Кога Шарлиз Терон носеше тоалета во шампањ нијанса за да ја прими наградата Оскар за најдобра актерка во 2004 година, тоа беше значаен настан на повеќе начини.

Наградата беше за нејзината критички призната улога како сериски убиец во филмот „Чудовиште“, додека фустанот беше од Том Форд за Гучи, еден од најзапаметe ните во историјата на Оскарите.

Помеѓу тогаш и нејзиниот 50-ти роденден во четврток, имаше многу дефинирачки моменти во холивудската кариера на јужноафриканската родена актерка, и професионална и модна.

Освен улогите во блокбастер хитови како „Mad Max: Fury Road“ (за кој ја избричи главата), Терон е позната по своите изгледи на црвениот тепих, експлозивните русифризури и блескавиот гламур.

Таа е синоним за Диор, бидејќи беше заштитно лице на препознатливиот златен парфем J’Adore две децении и тесно соработуваше со креативните директори на куќата уште од ерата на Џон Галијано.

Но, во периодот пред да наполни 50 години, Терон е во забележителен стилски тренд што значи дека може да додаде уште една нит на својот позлатен изглед: мајстор на стилот на средните години.

За време на прес-турнејата за нејзиниот неодамнешен суперхеројски филм, „Старата гарда 2“, Терон прикажа совршен изглед .

„Шарлиз отсекогаш сакала драматична силуета и се чувствува како да се потпира на некои навистина моќни, но едноставни изгледи во последно време“, вели стилистката Ана Беркли.

„Изгледот е елегантен, шик и малку андрогин, но се вклопува со женствени чевли или шарена чанта.“

Имаше аеродинамична силуета што се состоеше од блуза со јака и кроени панталони од дебитантската колекција на Сара Бартон за „Живанши“, потоа целосен ансамбл од „Ботега Венета“ со каки кошула-сако, бели панталони и црвенкасгто сина торба .

Терон, исто така, изнесе убедливи аргументи за храброста со повисоки рабови во средните години (иако, секако, не сите имаме нозе како нејзините) во метално мини здолниште од Александар Меквин со реси, во комбинација со сандали во стилот на гладијатори.

Но, како што сите знаеме, има повеќе за да изгледате одлично во средните години од одлична облека и додатоци. Самодовербата и аурата на Терон ѝ овозможуваат да носи нов изглед и да го одржува својот постојано еволуирачки стил. Нејзините тајни за коса и убавина се исто така вредни за споменување – особено затоа што вклучуваат многу што може да се имитираат дури и кога сте далеку од буџетот од А-листата.

Блескава русокоса

Иако е позната по својот препознатлив русо пикси фризура, Терон не се плаши да ја трансформира својата фризура кога работата го бара тоа. Таа ја избричи главата, проба шишање во тесен агол, па дури и се осмели да се појави со необична со фризура за нејзината најнова улога во „Старата гарда 2“.

„Реков, „Прекрасно е! Толку е панк-рок и Пати Смит“, изјави таа за „Харперс базар“.

Во последно време, таа ја менува и својата лична фризура.

„Пикси шишањата на Шарлиз се иконски. Обожававме да создаваме толку многу редизајнирани верзии на кратката фризура – секоја имаше свој момент“, вели нејзиниот долгогодишен стилист Адир Абергел.

„Неодамна, на Шарлиз ѝ правевме многу силна француска женска фризура која се чувствува кул и без напор и е лесна за одржување. Дури и кога расте, единственото место на кое навистина му треба одржување е грбот.“

Што се однесува до бомбастичната русокоса, Абергел работи заедно со колористката Трејси Канингем за да го одржи изгледот, потпирајќи се на Colorkick Mask од Virtue и тоник од Schwarzkopf за да ги одржи работите свежи. За секој што сака да го имитира изгледот, постојат опции што треба да ги има предвид.

„Впечатливиот изглед на Терон може да бара многу долго одржување“, објаснува колористката на салонот Хари, Камила Фернандес.

„Јас лично го обожавам коренот што се појавува по неколку недели, но исто така можете да додадете акценти на повторното растење на целосно избелениот изглед и да користите различни тоници за да додадете топлина или да ги разладите работите.“

Тајни за убавина

За разлика од повеќето ѕвезди од А-листата, Терон е позната по тоа што сама се шминка, не само за појавувања на црвениот тепих, туку и за време на снимањето (кога пристапот „направи сам“ одговара на нејзиниот карактер, односно).

Нејзиниот режим за нега на кожата е слично инспиративен, честопати опишувајќи ритуал што вклучува чистење и нанесување на влага навечер, а потоа одржување на работите едноставни следниот ден.

„Не користам гел за миење лице наутро – претпочитам да не ја измивам целата влага што се обидов да ја внесам во кожата претходната вечер“, неодамна изјави таа за The New York Times, додавајќи дека 111Skin’s Vitamin C Booster и Clé de Peau SPF 50+ sunblock се меѓу нејзините неопходни работи.

Иновативна вежба

Одржувањето на работите интересни се чини дека е клучот за очигледно корисниот став на Терон кон вежбањето. „Го сакам пилатес и ја сакам јогата“, изјави таа за Elle претходно оваа година.

„И нема ништо како да ги правите тие две работи кога имате одличен учител, некој што е навистина иновативен и не го повторува истиот час секој ден.“

Во 2024 година, таа го отвори своето танцово студио, „The Six Compound“, во Лос Анџелес, па тоа е веројатно уште еден начин на кој го одржува своето тело во движење. (Телеграф)