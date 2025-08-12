„Шанел“ приватно ѝ се извини на Џенифер Лопез за „непријатноста“ во Истанбул

Откако на Џенифер Лопез, наводно, ѝ било забрането да влезе во продавницата на Шанел во Турција, модната куќа наводно издала приватно извинување до пејачката. Извор неодамна тврдел дека иако 56-годишната поп-ѕвезда и актерка ја задржала својата смиреност, продавницата сфатила дека направиле „страшна грешка“ со тоа што не ја пуштиле внатре. Според инсајдер, Џеј Ло не го сфатила инцидентот при срце, но тоа не значи дека ќе се преправа дека никогаш не се случил.

Џенифер Лопез нема „лути чувства“ кон Шанел, вели изворот

Посетата на Џенифер Лопез во продавницата на Шанел во Турција веднаш го привлече вниманието. Сега, луксузната модна куќа наводно ги трпи последиците од тоа што ѝ било забрането да влезе во нејзиниот објект.

Пејачката била на шопинг во луксузниот мол Истиње во Истанбул кога решила да помине низ продавницата на францускиот бренд. Тогаш обезбедувањето ја спречило да влезе во објектот, зашто внатре било преполно. Иако Лопез мирно продолжила понатаму, инцидентот наводно не поминал добро кај високите личности во раководството на луксузната модна куќа. Според ексклузивниот извештај на Роб Шутер, инсајдерите велат дека инцидентот е „длабоко засрамувачки“ за Шанел. Извор за медиумот изјавил дека Лопез била „смирена и љубезна“ во текот на целата интеракција со безбедносниот персонал. Покрај тоа, високи лица поврзани со семејството Вертхајмер издале приватно извинување до ѕвездата од А-листата за нејзиното искуство.

Инсајдерот тврди дека сопствениците на Шанел биле „ужасни“ кога дознале за инцидентот. Изворот додаде: „Џенифер Лопез не е само позната личност – таа е глобален бренд. Одбивањето не било само грубо. Тоа било лош бизнис.“

По инцидентот, членовите на персоналот на Шанел наводно ѝ пристапиле на Лопез за да ја поканат во објектот. Сепак, таа не само што ги одбила нивните барања, туку наводно потрошила „илјадници долари“ во конкурентски модни куќи, имено Селин и Балмен.

Извори тврдат дека ова бил нејзин начин да ја истакне поентата. Сепак, инсајдерот појаснил дека Лопез „немала никакви лоши чувства поради инцидентот“. Тие продолжиле: „Но, немојте да се залажувате – пораката е примена. Гласно и јасно.“

До моментот на пишување на ова, Лопез и Шанел сè уште не се осврнале јавно на ова прашање. Сепак, извори за Shuter изјавија дека францускиот моден бренд претпочитал приватно да ѝ се извини на пејачката отколку отворено да зборува за тоа.