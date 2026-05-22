Шалтерите на ЈП Водовод и канализација – Скопје в понеделник нема да работат

22/05/2026 13:12

По повод празникот „Св. Кирил и Методиј“, на ден 25.05.2026 година (понеделник), шалтерите за наплата и рекламации во Дирекцијата на претпријатието нема да работат, информира ЈП Водовод и канализација – Скопје.

-Со редовно работно време ќе се продолжи од 26.05.2026 година (вторник), посочуваат од Ј авното градско претпријатие.

Оттаму ги повикуваат корисниците да ги користат електронските сервиси на ЈП Водовод и канализација – Скопје, кои овозможуваат брз и едноставен пристап до услугите.

-Повеќе информации се достапни на  www.vodovod-skopje.com.mk  и пристап до електронските сервиси е овозможен преку  e.vodovod-skopje.com.mk, прецизираат од П Водовод и канализација – Скопје.

