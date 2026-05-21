Еве какво време не очекува во деновите од продолжениот викенд

21/05/2026 15:32
Фото: Б. Грданоски

Времето во следните денови ќе се задржи променливо облачно. Ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец – над 50 километри на час. Утре и за време на викендот на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, соопштија денеска од Управата за хидрометеоролошки работи.

Според информациите од синоптичарите, локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд, електрични празнења, силен ветер – над 60 километри на час и услови за појава на град.

Во понеделник се очекува изолирана појава на пороен дожд и грмежи.

