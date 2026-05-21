Градоначалникот Лукровски нигде го нема: Карпош изгласа без него зголемен ребаланс на буџетот

Членовите на Советот ги разгледуваа и полноправно одлучуваа за 19 точки кои се најдоа на дневниот ред, во рамки на 13-тата седница која се одржа денеска во просториите на Општина Карпош. По деталната презентација на раководителката на Секторот за финансиски прашања, мнозинството советници ги поддржаа измените и дополнувањата на Буџетот на Општина Карпош за 2026 година.

Имено, потребата за донесување на оваа Одлука произлезе од доделените средства од страна на Министерството за финансии, за данок на додадена вредност во износ од 28.580.290 денари, како и за распоредување на пренесениот вишок од минатата година, кај буџетската сметка во висина од 23.319.669 денари.

Исто така, пренесениот вишок од минатата година кај блок дотациите изнесува 3.636.683 денари. Според образложението, постојат промени на износите на одредени ставки во сите колони во консолидираниот Буџет на Општина Карпош.

Поточно, промени се јавуваат во приходниот дел, каде што претходниот износ од 1.332.434.279 денари се зголемува на износ од 1.377.715.599 денари.

Во колоната на расходи од дотации, сумата во расходниот дел се зголемува од износ 715.336.000 денари, на износ од 718.972.000 денари. Во програмата Ј40 – Јавна чистота е извршено зголемување од 55.700.000 на 58.700.000 денари. Во подпрограмата – Капитални расходи за основно образование, се зголемуваат средствата од 10.180.000 на 19.280.000 денари. Станува збор за потребни финансиски средства за опремување на спортските сали во основните училишта „Димо Хаџи Димов“ и „Братство“, кои се градат со средства доделени со Одлука на Владата на РСМ, каде што дел од финансиите се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош. Во колоната на Самофинансирачки активности пак, сумата во расходниот дел се зголемува од 79.151.000 на 84.550.000 денари, поради остварување на поголеми приходи од самофинансирачки активности. Овие средства се наменети за исплата на

комунални услуги, за поправки и одржување на опрема и згради, договорни услуги, како и оперативни расходи за детските градинки и основните училишта на територија на Карпош.

Со одлука на Советот беа прифатени измените и дополнувањата на Програмите за 2026 година, за активностите на Општина Карпош во областа на екологијата и енергетската ефикасност, за уредување на градежното земјиште на подрачјето на локалната самоуправа, за спортот, за информатичката технологија, како и активностите во областа на детската, социјалната и здравствената заштита.

На денешната седница беше постигнат консензус околу Предлог – решението, со кое се формира шестчлена комисија составена од претставниците на Советот на Општина Карпош. Комисијата ќе има обврска да изработи Нацрт – одлука за изменување и дополнување на Деловникот, чија Одлука треба да ја утврди Општинскиот Совет. Потоа, Комисијата ќе треба да изработи и Предлог – одлука за измена и дополнување на Деловникот, како и Иницијатива за изменување и дополнување на Статутот на Општина Карпош.

Членовите на Советот со мнозинство гласови ја усвоија и Предлог – одлуката за прифаќање на донација од АД ХАЛКБАНК АД Скопје, за опремување на Ресурсниот центар на Општина Карпош. Вкупната вредност на оваа донација изнесува 376.850 денари, а тоа подразбира опремување со работни столчиња, бироа, плакари, клима уреди, лаптоп компјутери и принтери, за потребите на Ресурсниот центар, кој ќе функционира во рамки на спортскиот објект „Наум Наумовски Борче – Партизан“.

Советниците дадоа „зелено светло“ за две донации за основното училиште „Братство“, една донација за ООУ „Димо Хаџи Димов“, како и за донацијата во корист на градинката „Пролет 2“. Имено, основните училишта „Братство“ и „Димо Хаџи Димов“ ќе бидат корисници на донација вредна 95.000 денари од Друштвотото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ – Х. Станува збор за донирање на основни проекти за греење, ладење и вентилација за

повеќенаменските спортски сали во основните училишта „Братство“ и „Димо Хаџи Димов“, фаза термотехника, кои ги изработи „ЕМ ГРУП Електрометал ДОО“, вклучувајќи и ревизија за истите.

Мнозински консензус беше постигнат и околу Предлог – Одлуката според која ќе биде изработена физибилити студија за утврдување на извори на техничка вода, на подрачјето на општина Карпош. Според образложението, оваа Одлука беше прифатена од причина што локалната самоуправа во континуитет се соочува со зголемени потреби од вода за одржување на големиот број на јавните зелени површини на нејзина територија. Исто така, техничката вода би се употребувала и за чистење на улиците во летните месеци, особено кога се јавува недостаток на вода за пиење.