Северина прослави 35 години од матурата: „И јас се дотерав“

Северина прослави 35 години од матурата во средно училиште и во таа пригода повторно се сретна со своите соученици од средно училиште.

„…put se odmotava k’o dugi sivi šal

Sutra će se stare koke picnuti za bal

Takav dan se pamti

Petnaest godina (trideset i pet!) u vetar poslatih

Dolaze svi maturanti

Al’ će neki neke teško poznati…”, цитираше таа песна од Ѓорѓе Балашевиќ, Сапутник.

Фустан од 3700 евра

Носеше син фустан од Дрис Ван Нотен, кој може да се најде на официјалната веб-страница по цена од околу 3.700 евра. Ова не е прв пат да го носи тој фустан. Го комбинираше со чанта Диор од 5.000 евра и сандали Ботега Венета.

Се собраа 150 ученици

Тоа беше собир на Центарот за образование во културни активности и образование „Натко Нодило“, а неговата генерација дипломираше во учебната 1989/90 година на терасата на хотелот „Амфора“. Се собраа околу 150 поранешни ученици, пишува „Слободна Далмација“, а беа поканети и поранешни наставници.

Северина дипломираше во гимназијата „Натко Нодило“ и истовремено посетуваше средно музичко училиште „Јосип Хаце“, кое го запиша во седмо одделение од основното училиште и една година ја пропушти гимназијата. Бидејќи отиде на турнеја во Австралија, не полагаше ниту испити за четврта година од средното музичко училиште.

„На 35-годишнината од дипломирањето, професорот по диригирање Владо Сунко ми рече: Се сеќавам, се врати од Австралија и ме праша „Професоре, дали да ја земам последната година, бидејќи ме викаат во Загреб да снимам албум“, на што ти реков: „Оди, сонце, сними албум, тоа е твојот пат“. Мајка ми тогаш не беше среќна, но сега е горда…“, рече Северина.