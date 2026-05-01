Severe Weather Europe објави прогноза за летото во Европа: Ел Нињо носи повеќе врнежи кај нас

Летото 2026 година ќе биде обележано со брзи и значајни промени во океаните и атмосферата.

Најновите анализи и прогнози потврдуваат дека Ел Нињо се развива побрзо и посилно од првично предвиденото, а подводните аномалии сугерираат дека феноменот би можел да достигне статус на „Супер Ел Нињо“ до втората половина од годината, пишува метеоролошката служба Severe Weather Europe.

Оваа глобална промена на времето е предизвикана од силен океански Келвин бран, кој се интензивираше во последните недели, со што се стави крај на повеќегодишното влијание на Ла Ниња. Како што оваа топла аномалија ќе се појави на површината, таа ќе предизвика и промени во глобалниот млазен тек, а најновите долгорочни модели покажуваат посилен белег на Ел Нињо во летото 2026 година отколку што беше претходно проценето.

Премин од Ла Ниња кон силен Ел Нињо

Главниот двигател на временските обрасци ова лето е ENSO, скратено од „Ел Нињо Јужна осцилација“. Ова е регион на екваторијалниот Тихи Океан кој се менува помеѓу топли и ладни фази на секои 1 до 3 години. Овие океански фази не само што директно влијаат на глобалното време, туку служат и како индикатори за големи промени во целокупниот временски систем.

Студената фаза од циклусот ENSO се нарекува Ла Ниња, а топлата фаза се нарекува Ел Нињо. Секоја фаза има различно влијание врз сложениот систем за повратни информации помеѓу океанот и атмосферата. Овие промени постепено се пренесуваат на глобалната циркулација и ги менуваат временските обрасци низ целиот свет.

Одредена фаза обично се развива помеѓу летото и раната есен и трае до следното лето. Сепак, некои настани можат да започнат порано и да траат до две години, што се нарекува „двојна Ла Ниња“, или можат да бидат екстремно силни, како што е „Супер Ел Нињо“. Пример за ова е последниот таков настан во 2015 година, кога океанските аномалии беа екстремно распространети и силни.

Најновите податоци покажуваат дека по периодот Ла Ниња, се јавува брзо намалување на студените аномалии и зајакнување на топлите аномалии, што ќе доведе до следната голема природна климатска фаза во 2026-2027 година или подоцна. Ова поместување е дополнително забрзано во последните недели, сигнализирајќи дека океаните се подготвуваат да го ослободат следниот голем Ел Нињо.

Прогноза на ECMWF за летото 2026 година

Официјалното метеоролошко лето ги опфаќа јуни, јули и август. Анализата го користеше долгорочниот модел на Европскиот центар за среднорочни временски прогнози (ECMWF) и сезонската прогноза на UKMO.

Според моделот на ECMWF, се предвидуваат температури над просекот во поголемиот дел од Европа. Главната оска на потоплото време се протега од југ низ централна Европа кон север, што е во согласност со прогнозирана област со низок притисок на запад што ги движи јужните и западните текови над континентот.

Во Европа, се предвидуваат надпросечни врнежи за целиот јужен, југоисточен и источен дел од континентот, како и на крајниот север. Помалку летни врнежи се предвидуваат за северозападните и централните делови, што, заедно со повисоките температури, укажува на зголемен ризик од суша во Централна Европа.

Генерално, прогнозата на ECMWF покажува јасно влијание на Ел Нињо врз летните временски модели.

Временска прогноза на UKMO

Вториот модел што се користи е UKMO, системот за прогнозирање на Метеоролошката служба на Обединетото Кралство, кој се покажа како многу успешен во последниве години и неодамна е надграден. Овој модел, исто така, покажува јасно влијание врз Европа на област со низок притисок во Северниот Атлантик, што го поттикнува протокот на воздух кон југ, доведува до зголемување на притисокот и ги зголемува летните температури над поголемиот дел од континентот.

Моделот на врнежи е сличен на прогнозата на ECMWF, со надпросечни количини на југ и север, додека нормални до подпросечни количини се очекуваат во централните и западните делови.

И двете прогнози укажуваат на јасно влијание на Ел Нињо врз атмосферата веќе во текот на летото.