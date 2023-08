„Сексот и градот : И просто, така оди тоа“ со трета сезона – што да очекуваме?

Њујорк– Втората сезона на…И просто, така оди тоа“, ново продолжение за рестартирање на култната серија „Сексот и градот“, завршува оваа недела. Втората сезона од единаесет епизоди го прикажуваше враќањето на Ејдан на Џон Корбет, а во финалето ќе биде вклучено и краткото камео на Ким Катрал како Саманта. Фановите веќе се прашуваат: Дали е ова последното што ќе го видиме со Кери, Шарлот и Миранда?

Пред финалето, HBO објави дека Сара Џесика Паркер и со. всушност ќе се врати за третата сезона на And Just Like That…

„Како што се приближуваме до крајно очекуваното финале на сезоната во четврток, го подигнуваме нашиот космос на Мајкл Патрик Кинг и неговиот прекрасен тим од писатели, продуценти, актерска екипа и екипа кои продолжуваат да нè шармираат, 25 години подоцна, со динамични пријателства и привлечни приказни. Едвај чекаме публиката да види каде третата сезона ќе ги однесе нашите омилени њујорчани“, рече Сара Обри, шеф на оригиналната содржина за Max.

„Возбудени сме што поминуваме повеќе време во универзумот „Сексот и градот“ раскажувајќи нови приказни за животите на овие блиски и аспиративни ликови кои ги играат овие неверојатни актери“, рече извршниот продуцент и водител на шоуто Мајкл Патрик Кинг во изјавата, за Variety. Доаѓа третата сезона на „ И просто, така оди тоа“…

The OG Sex and the City беше премиерно прикажан пред 25 години, а во децениите оттогаш имаше два филма плус серијата за рестартирање што моментално се емитува.

„Да го направиме Сексот и градот сега без ниедна од промените што ги направивме, тоа немаше да биде актуелно во мојот ум. Немаше да има за што да се расправам. Немаше да има промена да дебатираме“, рече Кинг.

Тој додава: „Кога „Сексот и градот“ беше добар, покажавме четири пријателки кои доживуваат различни верзии на истото прашање, а тоа е, како се исполнуваш? Тоа го правиме сега со уште повеќе ликови“.

Покрај Кери (Сара Џесика Паркер), Миранда (Синтија Никсон) и Шарлот (Кристин Дејвис), новите ликови ги вклучуваат Сема (Сарита Чудури), Че (Сара Рамирез), Лиза (Никол Ари Паркер) и Нија (Карен Питман). ). Веројатно ќе ги видиме сите нив да ги репризираат своите улоги во третата сезона.