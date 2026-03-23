Седумдневен пакет „се вклучено“ за само 270 евра! Каде?

23/03/2026 12:14

Агадир во Мароко е прогласен за најевтина дестинација за летен одмор во 2026 година. Според истражувањето на туристичката агенција „Лавхолидејс“ (Loveholidays), еднoнеделeн „сè вклучено“ пакет тука чини околу 270 евра.

Овој град е познат по своите долги песочни плажи и топлата клима. Посетителите имаат можност да уживаат во сончање, пливање и разни водни спортови, а истовремено да се чувствуваат како да престојуваат во луксузно одморалиште. Понудата на Агадир не е ограничена само на плажи. Градот се гордее со шеталишта обрабени со палми и модерен урбан центар со бројни локални атракции. Туристите можат да шетаат по брегот, да пробаат од мароканската кујна во кафулињата и рестораните и да посетат знаменитости како што е Касбахот Агадир, којшто нуди панорамски поглед на градот и брегот. Популарноста на градот меѓу патниците расте токму поради комбинацијата од прифатливи цени, добро одржувани плажи и пријатни температури налето.

Неделните аранжмани „сè вклучено“ во Агадир вклучуваат сместување во хотели со базени, спа-центри и забавно-рекреативни понуди. Оброк, пијалак и други придружни понуди обично се вклучени во ваквите пакети, така што патниците не мора да планираат дополнителни трошоци. Се нудат и соби со самостојно готвење, што дава поголема флексибилност во истражувањето на тамошната кујна.

Агадир е познат како дестинација за љубителите на адреналин и активни одмори. Богатата понуда содржи водни спортови, како сурфање со неколку вида реквизити, па постојаните ветрови и мирното море привлекуваат и почетници и поискусни спортисти. Тука е и можноста за излет до блиските природни области како што е долината Парадајс, како и патувања со брод до мирното рибарско село Тагазут.

Агадир е поврзан со европските градови преку Меѓународниот аеродром Ал Масира, со директни летови од Париз, Лондон, Мадрид. Во градот постои модерна сообраќајна инфраструктура, а на посетителите им се достапни такси-услуги, автобуси и изнајмување автомобили.

